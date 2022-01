Global Clean Energy Holdings, Inc. acquiert le leader européen de la caméline, Camelina Company España S.L.





Global Clean Energy Holdings, Inc., (OTCQX : GCEH), une société de carburants renouvelables, intégrée verticalement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Camelina Company España S.L. (CCE), le plus grand innovateur d'Europe dans la culture et la production de semences de caméline, et dont le siège se situe à Madrid, en Espagne.

La CCE est reconnue à l'échelle internationale pour ses plus de dix années passées à développer une propriété intellectuelle (PI) de classe mondiale, dans le domaine de la caméline, afin de soutenir une chaîne de valeur durable pour les biocarburants. La propriété intellectuelle de la CCE comprend une génétique et des capacités de sélection supérieures, des semences de haute qualité, une recherche agronomique avancée, et des connaissances permettant de soutenir la culture de la caméline par les agriculteurs sous contrat. La CCE, en collaboration avec Sustainable Oils, Inc. (SusOils), également une filiale en propriété exclusive de GCE, prévoit de poursuivre l'amélioration du portefeuille de la société, composé de solutions génétiques brevetées à base de caméline. La CCE et SusOils collaborent déjà depuis quelque temps pour étendre et harmoniser leurs activités communes de recherche et développement. La combinaison des capacités va permettre d'accélérer le développement de plusieurs variétés de caméline et de germoplasmes exclusifs, de manière à offrir des opportunités de revenus supplémentaires aux producteurs tiers de caméline, sous contrat, aussi bien en Amérique du Nord, qu'en Europe occidentale et en Amérique du Sud, en augmentant de manière durable leurs options de rotation des cultures en jachère.

« L'ajout de la CCE à notre famille d'entreprises, et sa synergie avec SusOils fait avancer notre objectif d'augmenter la valeur commerciale de la caméline grâce à l'amélioration de l'agronomie et de la génétique végétale. Ensemble, la CCE et SusOils vont s'appuyer sur nos décennies combinées d'activités de recherche et développement sur la caméline, axées sur l'amélioration du rendement, la réduction du temps de croissance, et la modification des propriétés chimiques de l'huile végétale, afin d'améliorer l'efficacité du bioraffinage et les qualités des produits de départ et de la farine de caméline », a déclaré Richard Palmer, président et chef de la direction de GCE. « Cette acquisition témoigne de notre engagement continu à investir à la fois au niveau national et international dans la science, les infrastructures et la formation des agriculteurs, autant d'éléments nécessaires à l'approvisionnement en matières premières à base de caméline, de grande qualité, en vue de satisfaire la demande mondiale croissante pour le diesel renouvelable et les carburants d'aviation durables, sans déplacer les cultures vivrières ni compromettre la sécurité alimentaire. Cette acquisition nous offre une rampe de lancement bien établie, propice à un développement rapide en Europe et en Amérique du Sud. »

Fondée en 2010, la CCE est le plus grand innovateur et producteur de semences de caméline en Europe. En 2013, elle a été la première entreprise mondiale à recevoir une certification de développement durable, décernée par la Table ronde sur les biomatériaux durables (Roundtable on Sustainable Biomaterials, RSB), une norme mondiale de durabilité et un système de certification pour la production de biocarburants et de biomatériaux. L'entreprise possède une vaste expérience dans la production de caméline tout au long de la chaîne de valeur, ayant fourni de l'huile de caméline durable et certifiée pour la production de biocarburants destinés à l'aviation, ainsi que de la farine de caméline, une source de protéines végétales de haute qualité pour l'industrie de l'alimentation du bétail. La société mène actuellement un programme de sélection végétale avec plus de 600 lignées de germoplasmes de caméline, et possède neuf variétés de caméline exclusives, ce qui permet l'introduction durable de la caméline dans différentes rotations de cultures sans déplacer aucune culture primaire.

« Nous sommes enthousiasmés par les synergies importantes qui existent entre la CCE, GCE et SusOils », a confié pour sa part Yuri Herreras Yambanis, directeur de la CCE. « La combinaison des connaissances et des compétences d'experts dans les trois organisations nous donne la chance de faire progresser aussi bien la recherche sur la caméline que sa production, de manière à offrir des avantages rentables et durables à la fois pour l'agriculture régénératrice et l'industrie des carburants renouvelables. »

La caméline est un élément essentiel du plan portant sur les matières premières, et qui s'inscrit dans la stratégie intégrée de GCE, allant de la ferme aux carburants. Début 2022, GCE va ouvrir une bioraffinerie de diesel renouvelable, récemment rénovée à Bakersfield, en Californie, et fournira annuellement à ExxonMobil jusqu'à 220 millions de gallons de diesel renouvelable, dans le cadre de deux accords d'achat à long terme.

À propos de Global Clean Energy Holdings, Inc.

Global Clean Energy Holdings, Inc. (« GCE » ou « GCEH ») est une société de carburants renouvelables, intégrée verticalement, spécialisée dans les matières premières non alimentaires, utilisées pour la production de biocarburants et de biomatériaux avancés. Avec une empreinte qui s'étend du laboratoire à l'exploitation agricole en passant par l'unité de bioraffinage, l'intégration de la chaîne de valeur de GCE, qui va de la ferme aux carburants, offre un accès inégalé à des matières premières fiables et à très faible teneur en carbone. Lorsqu'elle débutera ses activités, la Bakersfield Biorefinery sera la seule installation de ce type en Californie, à transformer à la fois les produits de départ, traditionnels, et l'huile de caméline produite localement, en carburants durables à très faible teneur en carbone. Pour en savoir plus, visitez gceholdings.com.

À propos de Camelina Company España S.L.

Camelina Company España S.L. (CCE) a développé une chaîne de valeur durable de la caméline, allant de la sélection et la plantation des semences, à l'expansion agronomique et à la transformation de la caméline pour la production avancée de biocarburants. La CCE introduit la caméline dans les rotations de cultures existantes, sans aucun déplacement alimentaire (en tant que culture dérobée ou remplacement des périodes de jachère traditionnelles), en utilisant ses variétés de caméline exclusives et ses modèles de prédiction pour optimiser ses variétés premium dans différents systèmes de culture, principalement en Europe et en Amérique du Sud. La CCE a été fondée en 2010, et a son siège à Madrid, en Espagne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur camelinacompany.es.

À propos de Sustainable Oils, Inc.

Sustainable Oils, Inc. (SusOils), filiale à 100 % de GCEH, dans le domaine des sciences végétales, offre un portefeuille de propriété intellectuelle, de premier plan, incluant notamment plusieurs brevets et un savoir-faire en matière de production, qui lui permettent de produire ses variétés exclusives de caméline, une matière première non alimentaire destinée à la production de biocarburants à très faible teneur en carbone. Le siège social de SusOils est situé à Great Falls, dans le Montana. Pour en savoir plus, rendez-vous sur susoils.com.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles » de Global Clean Energy Holdings, Inc., au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Les investisseurs sont avertis que les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, qui ne sont pas strictement des déclarations historiques, constituent des déclarations prévisionnelles et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les déclarations prévisionnelles et les résultats, développements, et décisions commerciales, réels, sont décrits dans la section « Facteurs de risque » de nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment notre rapport annuel le plus récent sur formulaire 10- K, nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, et nos rapports courants sur formulaire 8-K.

