LES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS DE LG REDÉFINISSENT L'EXPÉRIENCE DE VISIONNEMENT ET L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR GRÂCE À DES FONCTIONNALITÉS ET À DES TECHNOLOGIES INÉGALÉES

LAS VEGAS, le 3 janv. 2022 /CNW/ - LG Electronics (LG) a dévoilé aujourd'hui sa gamme de téléviseurs la plus avancée et la plus impressionnante à ce jour, qui se démarque notamment avec ses téléviseurs exceptionnels OLED 2022. Dotés de puissantes technologies d'imagerie et d'une interface webOS améliorée offrant encore plus de fonctions et de services intelligents, les plus récents modèles de LG élèveront l'expérience de visionnement et l'expérience utilisateur à un sommet inégalé.

OLED DE LG

Chef de file du marché mondial des téléviseurs haut de gamme depuis neuf ans et lauréat du prix de l'innovation du CES pendant huit années consécutives, le téléviseur OLED de LG a redéfini le segment des téléviseurs haut de gamme pour devenir le premier choix de millions de consommateurs partout dans le monde1. Les téléviseurs OLED sont dotés de pixels auto-éclairés qui s'allument et s'éteignent individuellement pour offrir des noirs parfaits, des couleurs incroyablement naturelles et un contraste infini. Comme il ne fait pas appel à la technologie de rétroéclairage, le téléviseur OLED de LG est plus mince et plus léger que tous les autres téléviseurs, ce qui permet d'offrir des formats sans précédent, comme les téléviseurs souples et enroulables.

Dotés du panneau OLED avancé de LG, les nouveaux modèles de la série G2 sont dans une classe à part. Constituant une nouvelle étape dans l'évolution de la technologie OLED, la technologie OLED evo, présente dans les séries G2 et C2, offre une luminosité plus élevée pour des images ultra réalistes ainsi qu'une clarté et des détails incroyables. Alimentée par le nouveau processeur intelligent ? (Alpha) 9 de cinquième génération de LG2,, la technologie Brightness BoosterMC de l'entreprise permet aux téléviseurs de la série G2 d'offrir une luminosité encore plus grande en dissipant mieux la chaleur et en faisant appel à un algorithme plus avancé3.

La série G2 2022 de LG comprend un nouveau modèle de 83 po et le premier modèle OLED de 97 po au monde, qui s'ajoutent aux téléviseurs de 55, de 65 et de 77 po faisant déjà partie de la gamme. La série G2 de LG offre une conception raffinée avec sa conception attrayante de type galerie qui donne l'impression que le téléviseur est encastré au mur. La série C2 de LG offre la sélection la plus diversifiée de tailles d'écran, pour un total de six pour 2022, soit le premier téléviseur OLED de 42 po au monde, idéal pour les jeux sur console et sur PC, en plus des modèles de 48, de 55, de 65, de 77 et de 83 po. Cette série de téléviseurs OLED présente des cadres plus fins pour une expérience de visionnement plus immersive, en plus de donner aux téléviseurs un design plus épuré.

Plus rapide et plus intelligent

Au coeur de la plupart des nouveaux modèles de téléviseurs de LG se trouve le processus ? 9 de cinquième génération, qui tire parti de l'apprentissage en profondeur pour optimiser la résolution et donner aux images à l'écran un effet tridimensionnel plus prononcé en rendant les éléments de premier plan et d'arrière-plan plus distincts les uns des autres. Le processus ? 9 de cinquième génération accroît également les capacités de la fonctionnalité Son IA Pro de LG pour offrir aux téléspectateurs un son plus réaliste, pour permettre aux haut-parleurs intégrés des téléviseurs de produire un son ambiophonique virtuel 7.1.2.

Amélioration de l'expérience utilisateur

La plus récente version de la plateforme novatrice Smart TV de LG donne vie à l'expérience utilisateur sur les nouveaux téléviseurs de LG en offrant un maximum de commodité pour trouver plus facilement du contenu. L'interface webOS 22 propose des profils personnels afin que les utilisateurs puissent profiter d'une expérience de visionnement plus personnalisée. Dans chaque profil, les utilisateurs peuvent configurer un accès rapide à leurs services de diffusion en continu préférés, obtenir des recommandations de contenu personnalisées en fonction de leur historique de visionnement et recevoir des alertes en temps réel pour suivre leurs équipes sportives préférées. Les utilisateurs peuvent se connecter à leur profil sur le navigateur du téléviseur ou sur un téléphone intelligent doté de la fonctionnalité NFC Magic Tap.

La fonctionnalité NFC Magic Tap peut également être utilisée pour dupliquer l'écran d'un appareil mobile sur un téléviseur de LG4. Les téléspectateurs peuvent également dupliquer le contenu d'un téléviseur sur un autre téléviseur dans la maison grâce à la fonctionnalité Room To Room Share, qui permet de visualiser le contenu provenant de services par câble ou par satellite sur un autre téléviseur à l'aide du Wi-Fi, sans décodeur supplémentaire5. Autre nouveauté en 2022, la fonctionnalité Always Ready transforme un téléviseur de LG en écran multimédia lorsqu'il n'est pas utilisé. Facile à configurer dans le menu PARAMÈTRES, la fonctionnalité Always Ready s'active sur simple pression du bouton d'alimentation de la télécommande de LG pour transformer l'écran en une toile numérique, afin de mettre en valeur des oeuvres d'art, de suivre l'heure ou d'écouter de la musique6.

Qui plus est, la mise à niveau d'IA ThinQ permettra aux téléviseurs 2022 de LG de devenir de véritables plateformes pour la maison intelligente. En plus de permettre aux utilisateurs de tout commander par la voix sans effort et d'être compatible avec d'autres appareils alimentés par la technologie ThinQ, IA ThinQ prend désormais en charge Matter, une nouvelle norme industrielle pour une maison intelligente plus sécurisée et parfaitement connectée, ce qui permet de faire appel aux téléviseurs de LG pour commander les appareils connectés7.

Qualité d'image incroyable

Reconnus par les consommateurs, les experts en technologies et les joueurs les plus influents de l'industrie cinématographique, les téléviseurs OLED de LG continuent d'élever la barre en matière de qualité d'image. Les panneaux des gammes OLED 2022 ont été certifiés par l'organisme mondial de tests de produits Intertek pour leur fidélité des couleurs et leur volume de couleurs à 100 %. Les téléviseurs OLED de LG sont les seuls à reproduire les couleurs du contenu source original avec précision, quelle que soit la luminosité des images affichées8. Tous les téléviseurs OLED 2022 de LG sont certifiés sans scintillement par TÜV Rheinland et Underwriters Laboratories, et sans éblouissement par UL. Les panneaux OLED de LG ont également été certifiés comme des écrans à faible lumière bleue par TÜV Rheinland et sont les premiers au monde à respecter les exigences en matière d'émission de lumière bleue d'Eyesafe, un organisme de normes sanitaires des États-Unis. Et en plus de permettre aux créateurs d'apprécier plus facilement leur précision, les téléviseurs de LG permettent aux consommateurs de profiter des films exactement comme les créateurs les ont conçus, car ils ont été les premiers, en 2021, à proposer le passage automatique au mode Cinéaste lors du visionnement de contenu d'Amazon Prime Video.

Inégalé en matière de jeux vidéo

Les téléviseurs OLED de LG ont revendiqué de nombreuses premières dans le domaine des jeux vidéo au fil des ans, comme le premier téléviseur OLED à prendre en charge la technologie G-SYNCMD de NVIDIA (en anglais) et le premier téléviseur OLED 8K à afficher des jeux en 8K avec les cartes graphiques de la série GeForce RTXMC 30 de NVIDIAMD. Avec son temps de réponse de 1 milliseconde, son faible retard d'affichage et jusqu'à quatre ports HDMI prenant en charge plusieurs fonctionnalités HDMI 2.1, il n'est pas surprenant que le téléviseur OLED de LG soit le choix idéal pour les amateurs de jeux sur console et sur PC. Et avec la prise en charge des plateformes de jeux en nuage NVIDIA GeForce NOW (en anglais) et Google Stadia, les joueurs peuvent commencer à s'amuser en connectant simplement une manette compatible.

En 2022, les clients de LG peuvent facilement sélectionner des fonctionnalités propres aux jeux et basculer entre elles, en plus de configurer les préréglages d'affichage directement à partir du menu de l'optimiseur de jeux du téléviseur. Le menu d'optimiseur de jeux permet d'accéder rapidement au nouveau mode Chambre noire, qui ajuste la luminosité de l'écran pour une meilleure expérience de jeu lorsque les lumières sont éteintes. Les réglages pour la prise en charge de G-SYNCMD, la technologie FreeSyncMC Premium et le taux de rafraîchissement variable (TRV) sont facilement accessibles dans l'optimiseur de jeux. De plus, un nouveau mode Sports permet d'accéder aux préréglages pour les jeux de tir à la première personne, les jeux de rôle et les jeux de stratégie en temps réel, offrant plus de détails pour encore plus de réalisme.

QNED Mini DEL de LG

Démontrant son leadership continu dans le secteur des téléviseurs ACL, LG dévoile également une gamme étendue de téléviseurs QNED pour 2022. Dotée de la technologie NanoCell Quantum Dot propre à LG, la nouvelle gamme offre une reproduction des couleurs exceptionnelle avec un volume de couleurs à 100 %. Capable de fournir des couleurs riches et précises dans les zones les plus claires et les plus sombres d'une scène, le téléviseur QNED Mini DEL de LG est capable d'afficher un contraste étonnant grâce à la technologie de gradation précise de LG. Tous les modèles à partir de la série QNED90 sont certifiés pour une cohérence des couleurs à 100 %. Les téléspectateurs voient ainsi la même image de haute qualité chaque fois, même sous différents angles de visionnement9.

EXPÉRIENCE INTERACTIVE

En 2022, LG redéfinit également le rôle du téléviseur en ajoutant de nouveaux services qui favorisent des expériences plus personnelles et interactives à la maison.

LIVENow - L'application primée LIVENow permet d'accéder à des concerts, à des spectacles, à des sports et à d'autres événements en direct en ligne que les utilisateurs peuvent regarder et auxquels ils peuvent participer activement. Avec LIVENow, les téléviseurs de LG offrent une passerelle vers de nouvelles expériences virtuelles, offrant la possibilité de profiter des concerts avec des amis et la famille et avec des amateurs du monde entier.

1M HomeDance - Pour ceux qui veulent danser comme leurs idoles K-Pop préférées, les téléviseurs de LG offrent l'application 1M HomeDance. Créée en collaboration avec 1MILLION Dance Studio, l'une des équipes de chorégraphie les plus populaires de K-Pop, l'application propose une vaste sélection de tutoriels pour aider les utilisateurs à perfectionner leurs mouvements. Les utilisateurs peuvent vérifier leur forme avec le mode Caméra tout en dansant avec les chorégraphes professionnels de 1MILLION, ou faire une pause, s'asseoir et regarder leurs vidéos de danse préférées.

LG Fitness - LG présente également sa toute première plateforme de santé, LG Fitness, pour aider les utilisateurs à adopter un mode de vie plus sain à la maison. Les utilisateurs peuvent trouver le programme d'entraînement idéal en se basant sur les recommandations du système ou en créer un en choisissant parmi une variété d'options telles que l'entraînement aérobie par intervalles de haute intensité, l'étirement complet du corps ou la méditation guidée, et suivre leur activité et leurs progrès sur le tableau de bord de l'application.

Independa - Et avec l'arrivée d'Independa, les téléviseurs de LG peuvent même aider les utilisateurs à s'occuper des membres de leur famille à distance ou aider les personnes âgées à être plus indépendantes. Premier service de télésanté pris en charge par les téléviseurs de LG, Independa présente une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de lancer facilement une conversation vidéo avec un soignant ou d'accéder à un menu de services professionnels pertinents. Des notifications instantanées permettent de savoir lorsque quelqu'un appelle, et des alertes personnelles peuvent être configurées pour plus de rappels. Toutes les notifications et alertes sont intégrées à webOS, de sorte qu'elles sont toujours à portée de regard. Les services professionnels offerts sur Independa comprennent notamment Dentulu (consultation dentaire en ligne), Capital Rx (plateforme de pharmacie à prix réduit), Coverdell (soins de santé dentaire), WebMD (vidéos éducatives de qualité médicale) et Sprio100 (programmes de remise en forme pour les personnes âgées)10.

Découvrez par vous-même les nouveaux téléviseurs 2022 de LG en visitant l'exposition virtuelle à l'adresse www.LG.com/CES2022, à partir de 8 h (HNP) le 4 janvier.

1 Unités livrées au cours de la période de 9 ans entre 2013 et 2021 (Source : Omdia)



2 Processeur IA ? (Alpha) 9 de cinquième génération disponible dans les modèles suivants : OLED Z1, OLED G1, OLED C1, QNED Mini DEL QNED99, QNED Mini DEL QNED95.



3 Brightness BoosterMC disponible uniquement sur la série OLED G2 de LG.



4 Partage de contenu (p. ex. photos, musique, vidéos) pris en charge par les appareils Android et iOS compatibles. La duplication de l'écran est prise en charge par les appareils Android compatibles. La prise en charge des appareils iOS sera ajoutée plus tard en 2022.



5 La fonctionnalité Room To Room Share sera disponible dans le cadre d'une mise à jour du micrologiciel au premier semestre de 2022. Prend en charge le contenu des décodeurs et des diffusions terrestres uniquement.



6 Always Ready disponible sur OLED Z1, OLED G2, QNED Mini DEL QNED99, QNED Mini DEL QNED95, QNED Mini DEL QNED90. Cette fonction peut être désactivée dans le menu des paramètres du téléviseur.



7 Soutien matériel disponible au second semestre de 2022.



8 Panneau OLED de LG certifié par Intertek pour sa fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIEDE2000 avec 125 motifs de couleurs. Certifiés par Intertek, les téléviseurs OLED de LG peuvent afficher l'entièreté du spectre chromatique DCI-P3 dans un espace colorimétrique 3D qui couvre toute l'échelle de luminosité des téléviseurs, conformément à la norme IDMS 1.03C (article 5.31).



9 Certifiés par Intertek, les téléviseurs QNED de LG offrent une grande cohérence des couleurs, enregistrée à 100 % conformément à la norme CIE DE2000, pour 18 motifs de couleurs avec un angle de visionnement de ±30°.



10 L'application Independa est disponible sur les modèles de téléviseurs 2021-2022 au Canada et aux États-Unis.





