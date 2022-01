VEGANZONE va développer la communauté végane dans 196 pays !

VEGANZONE, une « super application » indispensable à ceux qui adoptent un mode de vie végan et végétarien, a achevé le processus bêta et a démarré son lancement dans 196 pays afin d'accroître la communauté végane. Lancée dans le monde pour connecter...

La 23e édition de la China Hi-Tech Fair (CHTF) propose actuellement 16 espaces d'exposition en ligne et sur site au Centre de convention et d'exposition de Shenzhen. Les expositions couvrent des domaines allant des technologies de l'information à la...