MISE À JOUR - Avis aux médias - Le gouvernement du Canada, l'Assemblée des Premières Nations, les chefs de l'Ontario, la nation Nishnawbe Aski, et l'avocat pour les recours collectifs Moushoom et Trout, tiendront un point de presse afin de faire le point sur les négociations relatives à l'indemnisation et la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille des Premières nations





OTTAWA, ON, le 3 janv. 2022 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et les membres de certaines des parties - l'Assemblée des Premières Nations, les chefs de l'Ontario, la nation Nishnawbe Aski, et l'avocat pour les recours collectifs Moushoom et Trout, tiendront un point de presse afin de faire le point sur les négociations relatives à l'indemnisation et la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille des Premières nations

Date : 4 janvier 2022 Heure : 13 h 00 (HE)



Lieu : Édifice Sir John A. Macdonald - pièce 200

144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Le point de presse se déroulera dans un format hybride avec certains participants disponibles virtuellement.

Pour participer au point de presse par téléconférence :

Le numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro d'appel local: 613-954-9003

Code d'accès : 6160973#

Notez : Afin de garantir une qualité sonore optimale de l'interprétation simultanée, les journalistes sont invités à utiliser un microphone (casque/écouteurs) ou, si possible, un téléphone fixe, et à éviter d'utiliser le mode haut-parleur s'ils font la queue pour répondre aux questions.

