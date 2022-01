Le Groupe Heubach et SK Capital Partners finalisent l'acquisition de Clariant Pigments et annoncent la nomination de Stefan Doboczky au poste de directeur général





Le Groupe Heubach («Heubach», ou la «Société»), l'un des principaux producteurs mondiaux de pigments, et SK Capital Partners («SK Capital»), une société d'investissements privés axée sur les matériaux spéciaux et les produits chimiques et pharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Clariant Pigments, l'activité internationale de colorants de Clariant. L'entreprise combinée, qui opèrera sous l'appellation «Heubach», crée un leader mondial de la technologie et du secteur des pigments.

Le nouveau Groupe Heubach constitue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions complètes de colorants et propose un vaste portefeuille de pigments organiques, inorganiques et anticorrosifs, de préparations pigmentaires, de teintures, de colorants et de matériaux spéciaux. Considérée comme un leader technologique de haute qualité, la Société exerce ses activités mondiales à partir de dix-neuf installations de fabrication à travers l'Europe, les Amériques, l'Asie et l'Afrique et emploie environ 3 000 personnes. Le siège du groupe Heubach sera établi à Vienne, en Autriche.

Johann Heubach, du Groupe Heubach, a déclaré: «Le nouveau Groupe Heubach est une organisation de classe mondiale abondamment dotée en talents, en technologies et en atouts. Pour nous, l'excellence et la durabilité des produits sont essentielles. Nous sommes bien placés pour créer de la valeur pour nos clients et nos partenaires commerciaux dans les nombreux secteurs que nous servons.»

Selon Aaron Davenport, directeur général de SK Capital, «La combinaison de Heubach et de Clariant Pigments crée un leader du secteur respectueux des normes les plus élevées en matière de fabrication, de qualité et de service. Nous serons heureux d'aider la direction du nouveau Groupe à assurer la croissance et le développement des activités en investissant dans les talents, l'innovation et l'expansion du marché.»

Le groupe Heubach est ravi d'annoncer la nomination de Stefan Doboczky au poste de directeur général du groupe Heubach à compter du 10 janvier 2022. M. Doboczky rejoint le groupe Heubach après avoir récemment occupé le poste de PDG de Lenzing AG, un leader mondial des fibres cellulosiques et biochimiques. Avant ses fonctions chez Lenzing, M. Doboczky était membre du conseil d'administration de Royal DSM, le groupe néerlandais des sciences de la vie et des sciences des matériaux, où il a occupé pendant près de vingt ans divers postes de direction générale. M. Doboczky est titulaire d'un doctorat en sciences naturelles de l'Université technique de Vienne (Autriche), ainsi que d'un MBA de l'IMD de Lausanne (Suisse). M. Doboczky a déclaré: «Je suis très heureux de rejoindre le nouveau Groupe Heubach. Je suis convaincu qu'en unissant ces deux entreprises prospères nous créerons une offre puissante pour nos clients dans le domaine des pigments et des colorants.»

Le Valence Group de Piper Sandler & Co., BofA Securities et Citigroup étaient les conseillers financiers de Heubach et SK Capital. Le financement de la transaction a été fourni par BofA Securities, Citigroup, HSBC, KeyBanc, Citizens, ING et MUFG. Lenz & Staehelin AG et Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Heubach et SK Capital. Milbank LLP était le conseiller juridique de Heubach. Homburger AG était le conseiller juridique de Clariant, et Deutsche Bank AG le conseiller financier de Clariant.

À propos du Groupe Heubach

Heubach jouit d'une réputation d'excellence depuis plus de 200 ans. La marque est synonyme d'innovation, d'attention portée aux besoins des clients et de fiabilité dans la création de colorants. Heubach est aujourd'hui un leader mondial du secteur en matière de pigments, de préparations pigmentaires, de teintures, de colorants et de matériaux spéciaux. Heubach garantit un approvisionnement fiable en matériaux de haute qualité qui répondent aux environnements de production exigeants de ses clients. La durabilité est inscrite dans l'ADN de Heubach. La Société s'appuie sur 19 installations de fabrication à travers le monde et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ un milliard EUR. Pour plus d'informations, visiter le site www.heubachcolor.com.

À propos de SK Capital

SK Capital est une société d'investissements privés axée sur les secteurs des matériaux spéciaux et des produits chimiques et pharmaceutiques. La Société a pour objectif de construire des entreprises solides et prospères générant une valeur économique substantielle sur le long terme. SK Capital s'appuie sur son expérience du secteur et en matière d'exploitation et d'investissement pour repérer les opportunités permettant de transformer des entreprises en organisations plus performantes et stratégiquement positionnées, affichant une croissance et une rentabilité accrues ainsi qu'un risque opérationnel réduit. Le portefeuille d'activités de SK Capital génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 14 milliards USD. La Société, qui emploie plus de 20 000 personnes dans le monde, exploite 191 sites répartis dans 32 pays. SK Capital détient actuellement plus de 5 milliards USD d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, visiter le site www.skcapitalpartners.com.

