Robert J. Giuffra, Jr. et Scott Miller sont nommés coprésidents de Sullivan & Cromwell LLP

Sullivan & Cromwell LLP a annoncé aujourd'hui que Robert J. Giuffra, Jr. et Scott Miller ont été nommés coprésidents du cabinet, à compter du 1er janvier 2022.

Mes Giuffra et Miller occupent les fonctions de vice-présidents du cabinet depuis janvier 2021. Ils succèdent à Joseph C. Shenker, président de l'entreprise depuis 2010, qui continuera à siéger au comité de gestion de l'entreprise comme président principal, tout en continuant à jouer un rôle actif auprès de la clientèle.

« Depuis l'époque de nos fondateurs, Sullivan & Cromwell remplit un engagement indéfectible envers nos clients, notre personnel et nos communautés », a déclaré Me Shenker. « Bob et Scott incarnent ces qualités, agissant depuis longtemps comme des conseillers de confiance ayant des compétences complémentaires en matière de contentieux et de droit des sociétés qui témoignent de l'étendue du travail que nous effectuons auprès de nos clients dans le monde entier ».

« La pratique internationale de notre cabinet et sa capacité à offrir un service client intégré grâce à notre réseau de 13 bureaux répartis sur quatre continents, sont essentielles à notre réussite », a déclaré Me Miller. « Plus de la moitié des clients de notre cabinet ont leur siège en dehors des États-Unis, et Bob tout comme moi avons passé nos carrières à traiter les affaires transfrontalières les plus complexes présentées par nos clients. Le monde devenant encore plus intégré et les problèmes auxquels les clients sont confrontés devenant plus complexes, nous espérons que notre pratique mondiale sera le moteur d'un succès à long terme pour notre cabinet ».

« C'est un honneur pour moi de travailler avec Scott et nos partenaires afin de développer une solide culture d'excellence, d'innovation et d'engagement envers nos clients, et les uns envers les autres au sein de notre cabinet », a déclaré Me Giuffra. « Depuis 143 ans, notre modèle a fait ses preuves : recruter et former les meilleurs avocats et les faire travailler ensemble afin que nos clients puissent résoudre leurs difficultés les plus critiques et saisir leurs meilleures opportunités ».

Me Giuffra, un avocat plaidant de renommée nationale, a rejoint Sullivan & Cromwell en 1989 après avoir été greffier du juge en chef William Rehnquist de la Cour suprême des États-Unis et du juge Ralph Winter de la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit. Basé à New York, il est membre du comité de direction de Sullivan & Cromwell depuis 2007. Membre de l'American College of Trial Lawyers et de l'International Academy of Trial Lawyers, il a brillamment représenté les clients du cabinet lors de procès, de litiges et d'enquêtes gouvernementales à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Il a joué un rôle important dans la gestion de certaines des plus graves crises en entreprise de ces 20 dernières années, notamment la faillite d'Enron, les fraudes comptables de Computer Associates et de HealthSouth Corporation, la crise financière et la crise des émissions diesel de Volkswagen, pour laquelle il a agi en tant qu'avocat coordinateur national du constructeur automobile. Parmi ses clients actuels, citons Allianz, Goldman Sachs, Stellantis, UBS et Volkswagen. Il a représenté des conseils d'administration et des directeurs d'entreprise, des CEO, des hauts fonctionnaires, des familles très en vue, des cabinets d'avocats et des équipes de sport professionnel.

Me Miller, un conseiller d'entreprise de premier plan, a rejoint S&C en 1986 après avoir été assistant juridique du juge William A. Norris de la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit. Il s'occupe régulièrement de fusions-acquisitions à hauteur de plusieurs milliards de dollars, de marchés de capitaux et d'autres transactions stratégiques, d'enquêtes internes et gouvernementales et d'autres crises d'entreprise. Désormais basé à New York, il est membre du comité de direction du cabinet depuis 2014 et coordonne nos pratiques d'entreprise américaines et européennes. Il a travaillé sur des Fusacs et des opérations sur titres dans plus de 20 pays, dont la première privatisation réalisée en Italie et la première Fusac allemande. Il a représenté Fiat Chrysler lors de sa fusion à hauteur de 60 milliards de dollars avec Peugeot, qui a transformé l'industrie automobile mondiale avec la création de Stellantis. Auparavant, il a représenté Fiat lors de son sauvetage de Chrysler en 2009, Ferrari lors de son introduction en bourse en 2015, et Alcan pour contrer une offre publique d'achat hostile d'Alcoa et lors de son acquisition par Rio Tinto à hauteur de 46 milliards de dollars. Il représente DISH Network depuis 20 ans et tout récemment dans une série de transactions qui ont permis à l'entreprise de créer et de financer son réseau national de communications sans fil. Dernièrement, il a également été à l'avant-garde du marché des SPAC, représentant entre autres DraftKings lors de sa cotation hors SPAC et d'autres acquisitions et financements pour créer l'une des plus grandes sociétés de divertissement sportif et de jeux numériques au monde, et Ermenegildo Zegna Group dans sa fusion avec une SPAC sponsorisée par Investindustrial qui a permis a Zegna de devenir une société cotée au NYSE, avec une capitalisation boursière initiale de plus de 3 milliards de dollars.

Me Giuffra est diplômé de l'université de Princeton et de la faculté de droit de l'université de Yale. Il a été conseiller juridique en chef de la commission bancaire du Sénat américain et président du Conseil du Barreau fédéral. Il est membre de la commission permanente new-yorkaise sur l'accès à la justice et du comité permanent du Règlement en matière de pratique et de procédure des tribunaux américains. Il est président de la Fondation suisse-américaine.

Me Miller est diplômé de l'université d'état de l'Arizona et de la faculté de droit de l'université Columbia. Il a été associé directeur de Sullivan & Cromwell à Palo Alto, et a exercé dans les bureaux de Londres et de Los Angeles. Il est administrateur du United States Council for International Business.

À propos de Sullivan & Cromwell LLP

Sullivan & Cromwell LLP est un cabinet d'avocats international qui apporte des conseils en cas de litiges importants, d'enquêtes au sein d'entreprise et de réglementations complexes, de fusions et acquisitions nationales et transfrontalières majeures, de transactions financières, de transactions d'entreprise et de restructurations, ainsi qu'en cas de questions de fiscalité et de planification successorale. Fondé en 1879, Sullivan & Cromwell compte environ 900 avocats répartis dans des bureaux à New York, Washington, Los Angeles, Palo Alto, Londres, Francfort, Paris, Bruxelles, Hong Kong, Pékin, Tokyo, Melbourne et Sydney.

