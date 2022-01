Hiro Capital célèbre l'attribution du titre de chevalier à son associé cofondateur, Sir Ian Livingstone, en reconnaissance de ses services rendus aux jeux vidéo





Aujourd'hui, Hiro Capital est fière d'annoncer que son associé et cofondateur, Ian Livingstone, s'est vu décerner le titre de Knight Bachelor par SAR la reine Élisabeth II. Sir Ian est surtout connu comme l'un des fondateurs de Games Workshop (Warhammer) et d'Eidos (Lara Croft Tomb Raider) et comme le créateur de la série de livres-jeux d'aventure Fighting Fantasy. Au cours de sa carrière légendaire, Sir Ian a apporté d'innombrables contributions à l'art et à l'industrie des jeux vidéo et des jeux de rôle. Trois des investissements récents réalisés par Ian - Tonic Games (Fall Guys), Playdemic (Golfclash) et Sumo Digital - ont été acquis en 2021 à des valorisations de licornes et Hiro Capital a réalisé vingt investissements dans des jeux en phase de démarrage au cours des deux dernières années.

« Avec cinq startups de jeux à l'échelle licorne à son actif, Hiro Capital est fier de célébrer le titre de chevalier de Sir Ian. Sa bravoure, sa chevalerie, sa courtoisie et ses talents en herméneutique font de lui l'un des paladins les plus puissants des jeux vidéo. Nous sommes fiers d'avoir Sir Ian à la tête de la guilde des mages et des épées de Hiro Capital, à l'heure où nous nous dirigeons vers le métavers de 2022 », ont déclaré Luke Alvarez et Cherry Freeman, cofondateurs de Hiro.

« En termes simples, c'est un immense honneur pour moi et une grande reconnaissance pour l'industrie britannique des jeux vidéo. L'industrie a parcouru un long chemin depuis que j'ai fondé ma première startup et je crois plus que jamais que les jeux et le gameplay sont une force mondiale pour le bien. » - a déclaré Sir Ian Livingstone.

Ian a également récemment fondé la Livingstone Academy, qui a ouvert ses portes en septembre, une école polyvalente pour les quatre à dix-huit ans qui vise à donner aux élèves les outils dont ils ont besoin pour réussir en tant que jeunes créateurs dans un monde numérique. Pour en savoir plus, consultez https://www.livingstone-aspirations.org/

Hiro Capital : Investisseurs d'avenir

Basé à Londres et au Luxembourg, le fonds de capital-risque Hiro Capital investit dans des innovateurs britanniques, américains et européens dans les domaines des jeux, de la propriété intellectuelle, de la technologie du métavers, du Web 3.0, des e-sports et du fitness gamifié. Hiro Capital investit généralement aux stades d'amorçage, de série A et de série B. Nous investissons à la fois dans les créateurs de contenu de première ligne dans les jeux, la propriété intellectuelle, les sports d'escrime et le fitness numérique, et dans les applications technologiques profondes du métavers et du Web 3.0, telles que le cloud, le mobile, le streaming, les outils de création, le big data, l'IA, les technologies portables, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. - https://hiro.capital/

