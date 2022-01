CGTN : la série « Poetry Sans Frontiers » célèbre l'humanité commune par la poésie





BEIJING, 3 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La série de cinq épisodes « Poetry Sans Frontiers », célébrant la diversité et l'humanité commune par la poésie, a été diffusée sur les chaînes multilingues de CGTN ainsi que sur diverses plateformes médiatiques.

« Les amis proches font disparaître la distance », a écrit le poète chinois Zhang Jiuling durant la période de la dynastie Tang (618-907). La série, diffusée dans les six langues officielles des Nations unies (l'anglais, l'espagnol, le français, l'arabe et le russe), vise à déployer le pouvoir apaisant de la poésie, à promouvoir l'apprentissage mutuel des cultures chinoise et étrangères, à créer une résonance émotionnelle et à réunir des personnes d'horizons nationaux, ethniques et culturels différents.

Chaque épisode s'articule autour d'un thème qui invite à la réflexion : la poursuite des rêves, l'aspiration à la paix, la valeur de la vie, la relation entre l'homme et la nature, et la signification de la maison pour les gens.

Dans le cadre de la série, 16 invités de différents horizons, notamment des envoyés diplomatiques en Chine, des animateurs des chaînes multilingues de CGTN, des influenceurs et des musiciens, ont été invités à partager leurs histoires et à réciter de magnifiques poèmes provenant des quatre coins du globe.

En reconnaissant la diversité des civilisations humaines, la série a également souligné la signification profonde de cette phrase écrite au troisième siècle par l'historien chinois Chen Shou : « Une soupe délicieuse est préparée en combinant des ingrédients différents. ».

