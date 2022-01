Onera Health lance la solution Onera Biomedical-Lab-on-Chiptm à l'occasion du CES 2022





Onera Health vient d'annoncer le lancement de sa toute première Onera Biomedical-Lab-on-Chiptm. Permettant d'acquérir et de traiter une multitude de signaux biologiques, ce système sur puce à capteurs biomédicaux est conçu pour un large éventail d'applications et de dispositifs portatifs de santé, offrant ainsi de nombreuses solutions et opportunités d'innovation pour le domaine médical, du bien-être et de la forme physique.

"Nous sommes ravis de lancer Onera Biomedical-Lab-on-Chiptm en amont du CES 2022 à Las Vegas, qui ouvrira ses portes cette semaine. C'est l'occasion rêvée de dévoiler notre SoC à l'écosystème des dispositifs portatifs! Notre plateforme exhaustive de capteurs de signaux biologiques est une solution unique qui promet de révolutionner ce segment concurrentiel. Il allie des mesures et analyses physiologiques de qualité clinique à une consommation électrique ultra-faible, ce qui permet de développer des dispositifs portatifs miniaturisés de haute qualité. Lancer une puce aussi puissante en tant que produit autonome au sein de notre portefeuille, et pas seulement comme un complément de nos solutions innovantes de diagnostic et de suivi, constitue une nouvelle étape porteuse de promesses pour notre société", explique Ruben de Francisco, fondateur et PDG d'Onera.

La société néerlando-américaine s'est appuyée sur sa vaste expertise technologique et son partenariat éprouvé avec imec, un centre de recherche et d'innovation de renommée mondiale dans la nanoélectronique et les technologies numériques, afin de mettre au point cette puce à ultra-faible consommation pour le suivi de signaux biologiques.

"Accompagner Onera dans le lancement de ce SoC révolutionnaire est exactement ce à quoi sous-tendent l'expérience unique des dispositifs à semiconducteurs pour applications MedTech et l'écosystème d'imec. Notre mission est de promouvoir l'innovation des nanotechnologies et des technologies numériques promettant d'avoir un impact significatif sur la qualité de vie", ajoute Rudi Cartuyvels, responsable opérationnel d'imec.

Onera Biomedical-Lab-on-Chiptm est un système de lecture de capteurs multicanal avec traitement intégré des données, gestion de l'alimentation et fonctions d'interface. Il offre une panoplie complète de lectures de capteurs biomédicaux sur puce, notamment 10 lectures d'activité électrique (dont EEG, ECG, EMG, EOG), 2 lectures de bioimpédance, et 2 lectures de photopléthysmographie. Les données peuvent être traitées par des filtres et accélérateurs numériques sur puce, optimisés par un puissant ARM Cortex M4f. La puce dispose de plusieurs interfaces câblées standard, comme UART, SPI, I2C, et I2S. La puce s'alimente à partir d'une source unique, pouvant aller de 0,8V à 3,6V, étant donné que la gestion de l'alimentation est intégrée. En outre, une importante capacité SRAM et FLASH est disponible, ce qui permet de prendre en charge un grand nombre de flux de données avec une synchronisation de haute précision.

Afin de soutenir ses efforts de développement et de transition vers la commercialisation de ses produits, Onera a récemment intensifié son programme de recrutement et a étoffé son équipe de direction.

Du 5 au 8 janvier 2022, Onera Health présentera ses solutions Onera STS I Polysomnography Solution et Onera Biomedical-Lab-on-Chiptm au CES 2022 de Las Vegas, stand 8570, LVCC - North Hall.

À propos d'Onera

Onera Health est un chef de file de la transformation des solutions de diagnostic et de suivi. Nos produits et technologies révolutionnaires sont destinés à aider des millions de personnes à faire face à des troubles de santé et à des conditions chroniques dans un large éventail de domaines médicaux, notamment la médecine du sommeil, neurologique, cardiaque et respiratoire, afin d'améliorer la santé et la qualité de vie de patients du monde entier. Nos solutions innovantes fournissent des données physiologiques et médicales exhaustives aux médecins dans divers environnements cliniques et non cliniques afin d'optimiser les soins aux patients et de réduire le coût des soins de santé. Onera dispose de bureaux aux Pays-Bas et aux États-Unis. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.onerahealth.com.

