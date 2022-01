Nomination de Morris Goodman, Co-fondateur et Président du conseil d'administration de Pharmascience inc., au sein de l'Ordre du Canada!





MONTRÉAL, le 3 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Phamascience inc. est extrêmement fière de la nomination de Morris Goodman, Co-fondateur et Président du conseil d'administration, à titre de membre de l'Ordre du Canada, par son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada. Cette nomination représente l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays.

À travers ses nominations, l'Ordre reconnaît ceux et celles qui se sont démarqués par leur dévouement exceptionnel envers la communauté. C'est un grand honneur pour M. Goodman de faire partie du groupe sélect des quelque 7000 personnes qui ont été reconnues depuis 1967. Grâce à sa contribution au bien-être des Canadiens à travers ses initiatives entrepreneuriales dans l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'à l'ensemble de son oeuvre philanthropique, M. Goodman a sans contredit fait sa marque au sein de la communauté au cours des dernières décennies, et a su faire une différence à plusieurs niveaux.

Toute la grande famille de Pharmascience tient à féliciter chaleureusement M. Goodman pour son parcours des plus inspirants!

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 47e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2019, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

SOURCE Pharmascience inc.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2022 à 10:02 et diffusé par :