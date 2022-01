CGTN : La série « Poetry Sans Frontiers » embrasse l'humanité commune à travers des poèmes





BEIJING, 3 janvier 2022 /CNW/ - La série de cinq épisodes « Poetry Sans Frontiers », qui embrasse la diversité et l'humanité commune à travers la poésie, a été diffusée sur les chaînes multilingues de CGTN et sur diverses nouvelles plateformes médiatiques.

« Les amis intimes font disparaître la distance », a écrit le poète chinois Zhang Jiuling dans Tang Dynasty (618-907). Lancée dans les six langues officielles des Nations Unies, à savoir le chinois, l'anglais, l'espagnol, le français, l'arabe et le russe, la série vise à procurer le pouvoir apaisant de la poésie, à promouvoir l'apprentissage mutuel des cultures chinoise et étrangères, à créer une résonance émotionnelle et à réunir des gens de différents pays, groupes ethniques et cultures.

Chaque épisode s'articule autour d'un thème qui suscite la réflexion : la poursuite des rêves, l'aspiration à la paix, la valeur de la vie, la relation entre l'homme et la nature et la signification du foyer pour les gens.

Seize invités de différents horizons, notamment des diplomates en Chine, des animateurs de chaînes multilingues de CGTN, des influenceurs et des musiciens, ont été invités à partager leur histoire de vie et quelques-uns des beaux poèmes du monde entier.

Reconnaissant la diversité des civilisations humaines, la série met également en lumière la signification profonde de ce que l'historien chinois Chen Shou a écrit au troisième siècle : « Une soupe délicieuse est faite d'un mélange de différents ingrédients. »

https://news.cgtn.com/news/2022-01-02/-Poetry-Sans-Frontiers-series-embraces-common-humanity-through-poems-16unLk0CWmQ/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=3WqGR8LkWSQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1718584/CGTN_Poetry_Sans_Frontiers_series_embraces_common_humanity_poems.jpg

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 3 janvier 2022 à 07:58 et diffusé par :