Le souhait de la Fondation du Qatar ouvre la voie à des projets de recherche dirigés par des infirmières grâce à une subvention de 15 000 $

DOHA, Qatar, 3 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le Sommet mondial de l'innovation pour la santé (WISH), une initiative de la Fondation du Qatar, a ouvert aujourd'hui des demandes de subvention pour ses nouveaux projets de recherche dirigés par des infirmières. Deux projets sélectionnés - dont l'un doit être réalisé en arabe - recevront chacun 7500 dollars US. Les subventions ont été rendues possibles grâce au soutien de l'Université de Calgary au Qatar.

Les inscriptions sont ouvertes du 15 décembre 2021 au 1er février 2022. Les infirmières autorisées du monde entier, qui en sont à n'importe quelle étape de leur carrière, sont invitées à présenter une demande par l'entremise de www.wish.org.qa/nursingaward . Les gagnants seront annoncés le mardi 1 mars 2022.

Les projets de recherche des candidats peuvent comprendre des soins cliniques, des soins sociaux ou de l'éducation. Bien qu'une expérience de recherche préalable ne soit pas nécessaire, les candidats devraient avoir une proposition de projet claire qui s'aligne sur l'un des thèmes fondamentaux de la prochaine conférence mondiale WISH en 2022 : L'héritage de la COVID-19, la santé et les sports, le bien-être, la durabilité et l'incapacité.

La priorité sera accordée aux propositions qui :

inclure une description claire du projet

visent à influencer une politique ou une pratique particulière

décrire les répercussions prévues ou prévues du projet sur les patients ou le personnel

WISH a été à l'épicentre de la promotion de l'autonomisation des soins infirmiers par son implication en tant que partenaire fondateur de la campagne mondiale Nursing Now en 2018. Depuis, en collaboration avec des partenaires locaux et mondiaux, WISH a organisé plusieurs cours, symposiums et ateliers sur le leadership dans le but de faire entendre la voix des infirmières dans l'élaboration des politiques de soins de santé.

En 2018, WISH a publié son rapport intitulé « Nursing and Universal Health Coverage (UHC) », qui décrit comment le renforcement des soins infirmiers et des services de sages-femmes en tant que partie intégrante de l'ensemble de la main-d'oeuvre de la santé permettra une intensification rapide, de haute qualité et rentable de la CSU. Pas plus tard que le mois dernier, WISH a publié son rapport sur Les infirmières et infirmiers pour l'équité en santé , préconisant un investissement rapide dans les infirmières et les soins infirmiers et soulignant comment les infirmières peuvent aborder stratégiquement les déterminants sociaux de la santé et progresser vers l'équité en santé dans les systèmes de soins de santé et les collectivités.

Pour en savoir plus sur les critères de la nouvelle subvention de WISH, visitez www.wish.org.qa/nursingaward .

Pour plus d'informations sur les initiatives WISH, visitez wish.org.qa ou suivez-nous sur les réseaux sociaux @WISHQatar.

