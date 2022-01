CGTN: La recherche du bonheur pour le peuple : Le périple de la Chine vers la prospérité commune





BEIJING, 3 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Dans les années 1980, la Chine a permis à certaines personnes de s'enrichir d'abord pour aider les autres à atteindre progressivement l'objectif national de prospérité commune. Désormais, la prospérité commune est la priorité afin d'apporter le bonheur à tous les citoyens.

En 2021, la Chine a réalisé l'objectif de construire une société modérément prospère à tous égards (connu sous le nom de « Xiaokang » en chinois) et a pris un bon départ au cours de la période du 14e plan quinquennal (FYP) (2021-2025).

« Pour nous assurer que tout un chacun mène une vie meilleure, nous ne devons jamais nous contenter de ce que nous avons accompli, car il reste encore beaucoup à faire », a déclaré le président chinois Xi Jinping dans son discours du Nouvel An vendredi.

Suivre le plan d'action

Au cours de la première année de la période du 14e PCF, la Chine a mis en oeuvre le plan directeur en mettant l'accent sur la philosophie centrée sur l'être humain et en donnant la priorité aux efforts visant à favoriser un nouveau paradigme de développement, à renforcer le rôle de l'innovation et à faire progresser la transformation verte du développement social et économique.

La philosophie centrée sur le peuple a été la clé des réalisations remarquables de la Chine au cours des dernières décennies et guidera le pays vers une prospérité commune. Après avoir éliminé l'extrême pauvreté dans tout le pays et atteint l'objectif du « Xiaokang », la Chine s'est lancée dans un nouveau voyage vers la modernisation socialiste et le rajeunissement national.

« Sur le chemin à parcourir, nous devons nous appuyer étroitement sur le peuple pour créer l'histoire », a déclaré Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), dans un discours prononcé lors d'un rassemblement marquant le centenaire du PCC le 1er juillet. Il a promis que le PCC répondrait aux préoccupations de la population et favoriserait la prospérité commune de tous.

Les dirigeants chinois ont souligné l'importance de créer et d'accumuler la richesse sociale, d'une part, et de prévenir la polarisation, d'autre part. Tout d'abord, tous les Chinois doivent travailler ensemble pour que le « gâteau » soit plus grand et meilleur ; ensuite, des efforts doivent être faits pour bien diviser le « gâteau » grâce à des dispositions institutionnelles appropriées, selon une déclaration publiée après la Conférence centrale des travaux économiques en décembre.

Tout en mettant davantage l'accent sur le marché intérieur, la Chine a également réitéré son engagement à s'ouvrir davantage et à partager les opportunités de développement avec le monde.

En plaçant l'innovation au centre de son effort de modernisation, la Chine a réalisé diverses percées scientifiques et technologiques, telles que le lancement du vaisseau spatial avec équipage Shenzhou-13, l'atterrissage de la sonde martienne Tianwen-1 sur la planète rouge, les progrès de l'industrie des puces et les avancées de l'informatique quantique.

Alors que le développement écologique devient une priorité, la Chine a souligné à plusieurs reprises son engagement à atteindre le pic des émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, et a publié une série de politiques pour atteindre ces objectifs.

En 2021, le pays a vu une odyssée d'éléphants d'Asie qui a attiré l'attention du monde entier, s'est engagé à investir davantage pour protéger la biodiversité, a lancé des projets d'énergie éolienne et photovoltaïque dans les zones désertiques et a réitéré son engagement à lutter contre le changement climatique.

Les principales préoccupations de Xi lors de ses tournées nationales

Le président Xi a effectué 11 tournées d'inspection en Chine au cours de l'année écoulée, laissant ses empreintes dans des dizaines d'endroits. Lors de ces arrêts, Xi a mis en évidence un certain nombre de questions clés, qui reflètent certains domaines prioritaires du développement du pays au cours de la période du 14ème FYP et au-delà.

Depuis les sites des Jeux olympiques d'hiver de 2022 et les villages reculés jusqu'aux réserves naturelles et aux petites entreprises, ses visites ont démontré l'engagement de la Chine à faire progresser le progrès écologique et à poursuivre un développement innovant, écologique et de haute qualité.

« Personnes », « écologie », « innovation », « haute qualité », « sécurité », « culture », « service », « éducation », « technologie » et « zones rurales » sont parmi les mots et les phrases que Xi a mentionnés lors de ses visites en 2021, selon l'analyse de la CGTN.

Dans chacune de ses visites, Xi a montré une profonde préoccupation envers le peuple. Il s'est rendu dans d'anciennes bases révolutionnaires, dans des régions où vivent des minorités ethniques, dans des endroits où les infrastructures sont insuffisantes, où l'environnement est fragile et où les catastrophes naturelles sont fréquentes. Il a rendu visite aux pauvres, parlé avec les responsables locaux, inspecté les conditions et passé en revue le travail de réduction de la pauvreté.

Lors de sa visite de la province de Guizhou dans le sud-ouest de la Chine en février, il a souligné l'importance de tracer une nouvelle voie qui privilégie la conservation écologique et le développement vert.

Lors de ses visites dans les provinces de Qinghai, Henan, Shandong et Hebei et dans la région autonome du Tibet, il a également mis l'accent sur la protection de la biodiversité sur le plateau de Qinghai-Tibet et sur l'environnement écologique du bassin du fleuve Jaune et de Saihanba - une terre autrefois stérile située dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, qui s'est transformée en l'une des plus grandes forêts artificielles du monde.

Dans un environnement extérieur de plus en plus complexe, il a appelé à de nombreuses reprises à des efforts pour approfondir la réforme structurelle du côté de l'offre, construire un nouveau paradigme de développement et faire progresser un développement de qualité.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-01/Seeking-happiness-for-the-people-China-s-journey-to-common-prosperity-16sKtHFJZ8k/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1718521/CGTN_Seeking_Happniess_For_The_People.jpg

Communiqué envoyé le 3 janvier 2022 à 07:07 et diffusé par :