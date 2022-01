CCTV+ : le président de China Media Group adresse son message du Nouvel An à une audience mondiale





BEIJING, 3 er janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le président de China Media Group (CMG), Shen Haixiong, s'est adressé à son audience mondiale le premier jour de 2022, en parlant notamment du travail de CMG au cours de la dernière année et des grands rôles du groupe dans la couverture médiatique future.

« Le premier rayon de soleil du Nouvel An illumine le monde. Cette nouvelle année est également l'année du tigre dans le calendrier lunaire chinois. Je vous présente mes meilleurs voeux depuis Pékin en vous souhaitant une année pleine de prospérité et de vitalité ! », a déclaré Shen.

Notant que CMG a servi de témoin du passé remarquable et a rapporté les accomplissements du pays grâce à son travail acharné, Shen a déclaré que les services de radiodiffusion à l'étranger de la Chine poursuivront cette tâche en 2022.

Shen a également expliqué que la mission de CMG consistait à présenter de façon positive les réalisations de la Chine au public mondial.

Le président de CMG a déclaré que les reportages basés sur les faits devraient être le principe fondamental des journalistes du monde entier, et le groupe a régulièrement démystifié les mensonges et les mythes dans les reportages concernant des questions comme la COVID-19 et l'Afghanistan.

Il a ajouté que le groupe a mis en place un mécanisme de coopération diversifié et inclusif avec des partenaires médiatiques internationaux.

Le président de CMG a également évoqué l'organisation prévue par la Chine des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022, le plus grand événement sportif mondial en 2022.

Shen a déclaré que China Media Group était prêt à présenter l'événement au public mondial grâce à des technologies de pointe et à sa nouvelle chaîne olympique.

« Pendant les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, CMG a diffusé la première couverture en direct des événements olympiques sur une chaîne 4K Ultra HD. La chaîne a attiré plus de 400 millions de téléspectateurs dans les trois mois suivant son lancement. Dans un peu plus de 30 jours, la flamme olympique sera de nouveau allumée à Pékin, lors du Nouvel An chinois. Grâce aux technologies de '5G+4K/8K+IA', CMG a mis en place un wagon de diffusion en direct dans le train à grande vitesse reliant Pékin à Zhangjiakou, dans la province du Hebei. C'est la première solution technologique au monde qui enregistre et diffuse en streaming Ultra HD dans des trains à grande vitesse », s'est réjoui M. Shen.

Shen a également déclaré qu'en 2022, le PCC tiendra son 20e Congrès national pour établir un plan pour l'avenir de la Chine.

