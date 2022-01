Le spectacle de feux d'artifice de Ras Al Khaimah éblouit des milliers de visiteurs et remporte deux titres record du monde GUINNESS pour accueillir 2022 (#RAKNYE 2022)





Des centaines de milliers de spectateurs du monde entier se sont rassemblés à Ras Al Khaimah pour profiter d'un inédit spectacle de feux d'artifice organisé pour célébrer le réveillon du Nouvel An 2022 (#RAKNYE 2022). Le spectacle a séduit le public et a battu deux nouveaux titres record du monde de Guinness.

Les feux d'artifice, qui ont illuminé majestueusement le ciel le long de la côte du golfe Persique, ont été marqués par leurs numéros artistiques innovants, s'étendant sur plus de 4,7 km. Le spectacle de 12 minutes a été conçu spécifiquement pour refléter la joie des retrouvailles et comprenait six thèmes différents sur des airs de musique épiques et enthousiastes.

Un porte-parole du comité d'organisation des célébrations du réveillon du Nouvel An à Ras Al Khaimah a déclaré : « Les célébrations du Nouvel An 2022 (#RAKNYE 2022) sont un hommage pour les dirigeants et le peuple de Ras Al Khaimah et des Émirats arabes unis, visant non seulement à marquer le 50ème anniversaire de la fondation des Émirats arabes unis, mais aussi à nous préparer aux 50 prochaines années. Grâce à cet événement, nous avons encore une fois souligné nous avons une fois de plus souligné le statut prestigieux de Ras Al Khaimah en tant que destination touristique incontournable qui accueille des visiteurs du monde entier. »

Les célébrations du Nouvel An 2022 (#RAKNYE 2022) ont été marquées par une séquence de six thèmes commençant par le compte à rebours juste avant minuit, suivi de l'allumage d'une spectaculaire tour de lumières d'un kilomètre de haut, marquant le début de la nouvelle année avec le message « Bonne année » réalisé dans le ciel par des drones. Cela a été suivi d'un spectacle hommage aux Émirats arabes unis au rythme de la musique orchestrale, célébrant les réalisations de la nation et de son peuple, suivi d'un spectacle éblouissant dans lequel des centaines de drones ont affiché le slogan du 50ème anniversaire des Émirats arabes unis. Enfin, le public a profité d'une finale en deux parties ? la ligne d'horizon sur la côte s'est enflammée avec un spectacle enchanteur de milliers de lumières multicolores, suivi par une immense étendue de blanc éclatant.

Grâce à ce spectacle, l'émirat a réussi à remporter deux nouveaux titres record mondial Guinness pour le « Les drones de feux d'artifice multimoteurs à plus haute altitude », réalisant une tour de feux d'artifice à 1,055.8 mètres de hauteur, plus haut que n'importe quel gratte-ciel dans le monde. Un deuxième titre record a été également établi pour « Le plus grand nombre de drones multimoteurs télécommandés lançant des feux d'artifice simultanément », lorsque plus de 452 drones ont simultanément allumé des feux d'artifice formant la phrase « Bonne Année » dans le ciel.

La célébration s'est déroulée de manière très organisée, conformément aux règles de distancement social et autres directives de sécurité, avec le soutien de l'Autorité nationale de gestion des urgences, des crises et des catastrophes (NCEMA), et du ministère de la Santé et de la Prévention. Les visiteurs ont pu assister aux magnifiques festivités depuis les plates-formes d'observations spéciales installées le long de l'île d'Al Marjan et du village d'Al Hamra.

