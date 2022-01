HomeToGo rachète AMIVAC au Groupe SeLoger et développe ses activités en France





HomeToGo SE (Bourse de Francfort : HTG), la marketplace avec le plus large choix de locations de loisirs au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'AMIVAC, la division de location de vacances du Groupe SeLoger. Celle-ci exploite les marques françaises amivac.com, vacances.com et vacances.seloger.com.

Les marques achetées exploitées par AMIVAC proposent des services de publication d'annonces par abonnement pour les propriétaires et les agences professionnelles, ce qui contribuera à la croissance de la plateforme Abonnement et Services de HomeToGo. Ainsi, la vente s'inscrit dans la stratégie du Groupe SeLoger : se concentrer sur son activité principale - la recherche immobilière.

Patrick Andrae, co-fondateur et PDG de HomeToGo : « Nous sommes très heureux d'ajouter l'activité de location de vacances du Groupe SeLoger à notre portefeuille. Cela permettra aux clients et aux agences professionnelles d'AMIVAC de bénéficier des solutions technologiques de pointe offertes par HomeToGo, tout en proposant à nos clients une offre élargie de locations de vacances uniques et haut de gamme. Tant en France qu'à l'international, le marché de la location de vacances est très fragmenté, mais il évolue rapidement et sa croissance s'accélère avec les premiers reculs de la pandémie.

La combinaison gagnante entre la notoriété déjà grande de la marque AMIVAC et notre envergure mondiale offre une opportunité incroyable pour nos nouveaux partenaires et pour notre entreprise, résolument tournés vers l'avenir ».

Caroline de Gantès, Country Managing Director, Groupe SeLoger : « La stratégie du Groupe SeLoger est de se concentrer sur son coeur de métier - simplifier et améliorer la recherche immobilière ? afin de faciliter l'expérience d'achat, de location et de vente de biens immobiliers pour tous en France. Nous sommes convaincus qu'avec la consolidation en cours du marché de la location de vacances en France et à l'étranger, la position privilégiée de HomeToGo dans le secteur de la location saisonnière offre de nouvelles opportunités prometteuses pour les marques Amivac, SeLoger Vacances et Vacances.com ».

À l'avenir, les marques amivac.com, vacances.com et vacances.seloger.com continueront à fonctionner sous leur identité indépendante. L'acquisition a été signée en août 2021, et sera clôturée le 1er janvier 2022.

A propos du Groupe SeLoger

Depuis bientôt 30 ans, Le Groupe SeLoger innove à travers ses 11 plateformes spécialisées pour faciliter les projets immobiliers de tous les Français. En tant qu'acteur du numérique et grâce à son expertise tech et data ; le Groupe SeLoger offre une expérience immobilière toujours plus personnalisée et adaptée aux besoins de chaque Français, afin qu'ils concrétisent leurs projets d'achat, de vente ou de location en toute sérénité.

Au sein du Groupe SeLoger, nous sommes convaincus que nos talents sont notre plus grande valeur. Et c'est grâce à nos 800 collaborateurs que nous mettons à disposition des Français le plus large choix d'annonces du marché pour faciliter la recherche d'un bien selon leurs critères propres, et ainsi répondre au plus près à leurs attentes.

À propos de HomeToGo

HomeToGo a été fondé en 2014 dans l'objectif de rendre des demeures d'exception facilement accessibles à tous. Afin de poursuivre cette vision, HomeToGo a pu construire et faire croître dans la durée une plateforme technologique fiable et facile à utiliser tant pour les fournisseurs de biens immobiliers que les voyageurs du monde entier.

HomeToGo exploite une part de marché ciblant la location saisonnière mettant en relation des millions de voyageurs à la recherche de l'endroit idéal pour séjourner avec des milliers de partenaires à travers le monde. Cela donne une couverture parmi la plus complète au monde dans le domaine de la location saisonnière. Le positionnement de HomeToGo sur le marché est bénéfique pour ses deux groupes de clients : les consommateurs qui visitent les sites Web de HomeToGo ont accès au plus grand inventaire au même endroit tandis que les partenaires fournisseurs qui utilisent la portée et les solutions technologiques de la plateforme se trouvent à même de servir un large éventail de clients et de bénéficier d'une demande de plus grande qualité.

Alors que le siège social de HomeToGo SE est situé au Luxembourg, celui de HomeToGo GmbH se trouve à Berlin, en Allemagne. HomeToGo exploite des sites Web et des applications localisés dans 23 pays.

HomeToGo SE est coté à la Bourse de Francfort sous le symbole « HTG». Pour plus d'informations, visitez le site www.hometogo.com/about

