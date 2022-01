Intérêt élevé des investisseurs pour les obligations de Fibank





SOFIA, Bulgarie, 3 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Au cours de l'une des années les plus difficiles de l'histoire de l'économie bulgare, Fibank a effectué avec succès un placement privé dans le cadre de la première tranche de son programme d'un an d'émission d'obligations perpétuelles, non cumulatives, non garanties, super subordonnées, librement transférables et non convertibles qui satisfont aux exigences liées au capital supplémentaire de catégorie 1 en vertu de l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013, le montant total du programme pouvant atteindre 100 millions d'euros.

Les obligations mondiales ont été acceptées aux fins de compensation par l'intermédiaire de Clearstream Banking S.A. L'émission sera cotée à la Bourse de Luxembourg (marché réglementé).

La valeur nominale et d'émission totale de la tranche placée s'élève à 17 133 000 EUR. Ce montant est plus de trois fois supérieur au montant minimum de souscription de 5 000 000 EUR exigé pour que la tranche soit considérée comme réussie. Les obligations ne sont pas liées à une date d'échéance finale et ont un taux d'intérêt fixe annuel de 8 %.

L'intérêt élevé pour l'émission des obligations est en grande partie attribuable à la bonne performance financière démontrée par la Fibank au fil des années. Au 30 septembre 2021, le bénéfice avant impôts et dépréciations de la Banque avait augmenté de 47,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 142 millions de BGN, par rapport à une croissance moyenne de 18,4 % pour le système bancaire du pays, tandis que le bénéfice net s'élevait à 51 millions de BGN, soit une augmentation annuelle de 34,1 %. Les dirigeants expérimentés de la Banque sont parvenus à faire face aux effets négatifs de la pandémie sur le secteur financier et l'économie du pays dans son ensemble. La transparence de la gouvernance et les réunions avec les actionnaires minoritaires ont également contribué à la confiance des investisseurs qui fait la fierté de Fibank.

La valeur nominale minimale par obligation est de 100 000 (cent mille) EUR, avec une option d'investissement supplémentaire au-dessus de ce montant par incréments de 1 000 (mille) EUR ou d'un multiple de 1 000 (mille) EUR.

Les obligations émises permettront à la Banque de continuer à optimiser ses coûts. Les fonds recueillis serviront à mettre en oeuvre la stratégie à long terme de la Banque en matière de prêts aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers, ainsi qu'à remplacer les instruments spécifiés dans son programme d'un an lorsqu'une telle option est disponible. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, la banque a déclaré une augmentation des prêts nets de 256 millions de BGN, son portefeuille total de prêts atteignant 6,8 milliards de BGN.

En 2021, Fibank a continué de proposer des produits innovants sur le marché bulgare, en lançant la carte de crédit virtuelle My Card et le Gold Account. Ces deux produits étaient totalement nouveaux pour les consommateurs bulgares, ce qui a renforcé une fois de plus l'image de la Fibank en tant que l'une des institutions les plus innovantes du pays.

Pour sa contribution exceptionnelle au développement d'innovations dans le secteur bancaire, à la qualité du service à la clientèle et à la mise en place d'un environnement bancaire numérique sûr et fiable, Fibank a été nommée Banque numérique de l'année - Bulgarie par le Global Brands Magazine basé en Angleterre.

