COVID-19 - La Ville Montréal fait le point sur les services municipaux suite aux nouvelles directives sanitaires





MONTRÉAL, le 2 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal fait le point sur les services municipaux suite aux mesures additionnelles annoncées par le gouvernement du Québec pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Avec l'entrée en vigueur du couvre-feu et alors que la période des Fêtes se poursuit, les citoyennes et citoyens sont invités à consulter le portail web de Montréal afin d'obtenir des renseignements concernant les horaires, ainsi que l'état des lieux et des services municipaux .

Sports et loisirs

Les activités intérieures de sports et loisirs sont suspendues, à moins d'être pratiqués par une personne seule, par deux personnes (dyade) ou par les occupants d'une même résidence. Les cours intérieurs sont autorisés sous les mêmes conditions.

Comptoirs de permis et services en ligne

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés pour la période des Fêtes et ouvriront de nouveau le 5 janvier 2022, selon l'horaire régulier. Montréal tient à rappeler que dans le contexte sanitaire actuel, il possible de faire ses démarches en ligne .

Collectes et écocentres

Les services municipaux essentiels, comme la collecte des ordures, des matières organiques et du recyclage, sont maintenus, de même que la collecte des encombrants et des sapins. Les écocentres sont fermés pour la période des Fêtes. La reprise des services aura lieu le 4 janvier 2022, selon l'horaire normal d'hiver (du mardi au samedi, de 10 h à 18 h).

Cour municipale

Les activités de la cour municipale seront modifiées pour la période des Fêtes et reprendront selon l'horaire habituel, à compter du 5 janvier 2022. Il est recommandé aux citoyennes et citoyens devant s'y rendre en soirée de se déplacer avec leur avis de convocation.

Parcs

L'accès aux parcs est permis, y compris les parcs à chiens, mais ferment à 21h30 en raison du couvre-feu. Les chalets de parcs et les aires de service (toilettes) ont un horaire varié selon les arrondissements.

Culture et bibliothèques

Les bibliothèques sont ouvertes, dans le respect des normes sanitaires. Les maisons de la culture sont ouvertes, mais leurs salles de spectacles sont fermées.

Espace pour la vie

Étant donné l'évolution rapide de la situation sanitaire, Espace pour la vie a annoncé la fermeture temporaire de ses musées, soit le Biodôme, la Biosphère, les serres du Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan pour une période indéterminée. Les jardins extérieurs du Jardin botanique demeurent ouverts en tout respect des règles sanitaires en vigueur. Rappelons que l'Insectarium est fermé pour travaux.

« Nous sommes conscients que le resserrement des mesures sanitaires est préoccupant pour plusieurs. Je tiens d'ailleurs à saluer la décision du gouvernement du Québec d'offrir une exemption aux personnes en situation d'itinérance ou d'urgence dans le cadre du couvre-feu. Cette décision facilitera la vie des personnes les plus vulnérables et de toutes celles et ceux qui les soutiennent. De notre côté, nous allons continuer d'accompagner à la hauteur de notre capacité les commerçants, les artistes, les restaurateurs et l'ensemble des Montréalaises et Montréalais pendant cette période difficile » a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

En terminant, la Ville de Montréal tient également à rappeler aux personnes vivant des situations de violence conjugale ou intrafamiliale qu'elles peuvent sortir pendant la période de couvre-feu pour aller chercher de l'aide d'urgence. La Ville invite les victimes et leurs proches à se référer en tout temps à l'organisme SOS violence conjugale pour obtenir de l'accompagnement à travers ces périodes difficiles.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 2 janvier 2022 à 08:00 et diffusé par :