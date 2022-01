FIBBR présente Quantum, le câble HDMI à fibre optique





Un nouveau câble à fibre optique offre une vitesse 8K flamboyante à des prix jusque-là inédits.

NEW YORK, 1er janvier 2022 /PRNewswire/ -- FIBBR (prononcé comme le terme anglais « fiber »), un fabricant mondial de câbles audio et vidéo haut de gamme, a élargi sa gamme de produits avec le nouveau câble HDMI à fibre optique : Quantum. Le nouveau câble prend en charge les débits de données jusqu'à 48 gigabits par seconde, la vitesse la plus élevée de la nouvelle norme HDMI 2.1. C'est assez rapide pour transmettre complètement des signaux vidéo 8K/60Hz ou 4K/120Hz et des signaux audio avancés le long d'un seul câble mince.

Les câbles à fibre optique offrent de nombreux avantages par rapport à leurs contreparties en cuivre, en particulier pour les câbles longs. À des débits binaires aussi élevés, les câbles en cuivre de plus de 10 pieds (approximativement) transmettent parfois difficilement les données du point A au point B. En revanche, les câbles à fibre optique ne connaissent pas ce type de problème ; quelle que soit leur longueur, ils peuvent transmettre les données sans perte de signal. En outre, ils sont invulnérables aux interférences électriques et ne nécessitent pas de blindage sophistiqué et volumineux.

Comment fonctionnent-ils ? L'extrémité transmettrice convertit les signaux électriques en impulsions de lumière, qui se déplacent le long du câble à fibre optique et sont converties en signaux électriques à l'extrémité réceptrice. Ce processus de « lumière dans le cuivre » est voué à devenir le moyen standard de transmettre de manière fiable des signaux vidéo 8K entre les dispositifs.

Jusqu'à présent, le seul problème avec les câbles HDMI à fibre optique était leur coût élevé. FIBBR Quantum fait tomber cet obstacle lié au prix, permettant à un plus grand nombre de consommateurs de bénéficier de la révolution de la fibre. Une longueur de 2 mètres/6,56 pieds ne coûte que 21 $, tandis qu'un câble très long de 20 mètres/65,6 pieds coûte seulement 60 $. C'est une petite fraction de ce que la plupart des câbles HDMI à fibre optique coûtent.

FIBBR Quantum est entièrement compatible avec toutes les exigences de HDMI 2.1. C'est un produit d'entrée de gamme qui promet néanmoins de faire bénéficier le plus grand nombre de performances 8K stupéfiantes et ce, à des prix bas.

À propos de FIBBR :

Fondée en 2015, FIBBR est la marque mondiale d'EverPro Technologies Co., Ltd dédiée à la connexion informatique, offrant un signal audio et vidéo haut de gamme. La société propose une large gamme de produits de transmission de données pour de nombreuses interfaces différentes, et ses câbles sont vendus dans le monde entier. FIBBR coopère officiellement avec des marques bien connues telles que Huawei, BenQ, Pioneer, Sony, et d'autres, et est une source d'innovation technologique pour le marché audiovisuel.

