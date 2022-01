Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et les parties tiendront un point de presse afin de faire le point sur les négociations relatives à l'indemnisation et la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille des Premières nations





OTTAWA, ON, le 1er janv. 2022 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et les parties tiendront un point de presse afin de faire le point sur les négociations relatives à l'indemnisation et la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille des Premières nations

Le point de presse se tiendra par téléconférence. Les détails de participation ci-dessous.

Date : 4 janvier 2021 Heure : 13 h 00 (HE)



Détails de participation : Le numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro d'appel local: 613-954-9003

Code d'accès : 6160973#

