Célébration du 75e anniversaire de la première Loi sur la citoyenneté canadienne





OTTAWA, ON, le 1er janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

«?Aujourd'hui, nous célébrons le 75e anniversaire de la Loi sur la citoyenneté canadienne, un moment important dans l'histoire du Canada et une étape importante sur notre chemin vers l'indépendance totale et en tant que nation. Avant la Loi, les habitants de ce pays étaient des sujets britanniques -- depuis, nous sommes toujours citoyens canadiens.

«?Le statut de citoyen canadien est pleine d'importance et de sens. Celui-ci vient avec des droits nouvellement acquis et de nouvelles responsabilités également. Il confère une obligation au pays et à la communauté. Il lie chaque individu à un vaste territoire et à la communauté diversifiée de personnes qui y vivent.

«?Depuis l'adoption de la Loi, des générations de Canadiens ont travaillé pour s'assurer que la promesse de citoyenneté inclut tout le monde, et reflète les valeurs qui nous tiennent à coeur. En 1977, la Loi a été remplacée par la Loi sur la citoyenneté, qui a depuis été modifiée à plusieurs reprises. Les changements récents comprennent l'élargissement de l'interprétation de "citoyenneté par filiation" et l'établissement d'un nouveau serment de citoyenneté qui reconnaît les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

«?Trois jours après l'entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne, le premier ministre William Lyon Mackenzie King est devenu le tout premier citoyen canadien, avec 25 autres nouveaux Canadiens. Il a commencé la toute première cérémonie de citoyenneté de notre pays de la manière suivante : "Je vous parle en tant que citoyen du Canada". Depuis, des millions de nouveaux Canadiens se sont joints à lui lors de divers types de cérémonies de citoyenneté. Plus récemment, la pandémie nous a tenus d'organiser quelque 100?000 cérémonies en ligne.

«?Soixante-quinze ans plus tard, l'importance de la citoyenneté canadienne perdure. Elle demeure un engagement envers le Canada et nos concitoyens canadiens. Aujourd'hui, nous honorons les idéaux de notre citoyenneté commune en promouvant la démocratie, la diversité et le sens de communauté. À l'occasion du 75e anniversaire de la Loi sur la citoyenneté canadienne, j'encourage tous les Canadiens à prendre le temps de réfléchir à ce que signifie pour eux le fait d'être citoyen canadien.?»

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

