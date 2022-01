Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de la République d'Haïti





OTTAWA, ON, le 1er janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la République d'Haïti :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté haïtienne au Canada et à travers le monde pour souligner le Jour de l'indépendance de la République d'Haïti.

« Ce jour a toujours été important pour les Haïtiens, les personnes d'origine africaine et beaucoup d'autres personnes dans le monde. En ce jour en 1804, Haïti est entré dans l'histoire en devenant le premier pays indépendant dirigé par des Noirs dans le monde et le premier pays de l'hémisphère occidental à abolir l'esclavage. Depuis, le premier jour de l'année est célébré par le peuple haïtien et les communautés haïtiennes du monde entier comme le Jour de l'indépendance de la République d'Haïti.

« Le Canada et Haïti ont officiellement établi des relations diplomatiques en 1954. Depuis lors, nos deux pays entretiennent des relations solides fondées sur notre proximité géographique, une langue commune et les liens étroits entre nos populations. Aujourd'hui, plus de 165?000 personnes d'origine haïtienne habitent au Canada et contribuent à rendre notre pays plus fort, plus prospère et plus inclusif. Cette année, étant donné que nous continuons à suivre les consignes de santé publique pour nous protéger mutuellement et protéger nos communautés de la COVID-19, j'encourage tous ceux qui célèbrent cette occasion à trouver d'autres moyens de souligner cette journée importante.

« Le Canada et Haïti collaborent au sein d'organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'Organisation des États américains, la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et la Francophonie. Par ailleurs, depuis près de 30 ans, le Canada a appuyé les différentes missions de paix des Nations Unies en Haïti pour soutenir les efforts de stabilisation et de reconstruction, tant au niveau financier que par le déploiement de membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que d'agents correctionnels.

« Le Canada continuera d'appuyer les efforts d'Haïti pour renforcer sa gouvernance, la primauté du droit et la démocratie. Nous allons également travailler avec Haïti pour améliorer le bien-être de ses populations, en particulier les femmes et les filles, notamment via des appuis aux systèmes nationaux de santé, d'éducation et de protection ainsi qu'à la lutte contre la COVID-19. Nous allons continuer à appuyer les initiatives qui favorisent une croissance au service de tous et une plus grande résilience aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles. Chaque jour, les Haïtiens continuent de faire preuve de résilience face aux défis et aux obstacles, et le Canada reste déterminé à travailler avec eux pour les aider à bâtir un avenir meilleur.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de la République d'Haïti. »

