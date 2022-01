Avis de rappel d'aliments - Rappel de certains repas combinés de marque Save on Foods en raison de la bactérie Salmonella

Marque Produit Format CUP Codes

Save on Foods « Lemon chicken combo meal » 450 g 0 056364 901057 « Packed on 2021.DE.29 Best Before 2022.JA.02 Packed on 2021.DE.28 Best Before 2022.JA.01 Packed on 2021.DE.27 Best Before 2021.DE.31 »

Save on Foods « Sweet & sour pork combo meal » 450 g 0 056364 901064 « Packed on 2021.DE.29 Best Before 2022.JA.02 Packed on 2021.DE.28 Best Before 2022.JA.01 Packed on 2021.DE.27 Best Before 2021.DE.31 »

Save on Foods « Ginger beef combo meal » 450 g 0 056364 901071 « Packed on 2021.DE.29 Best Before 2022.JA.02 Packed on 2021.DE.28 Best Before 2022.JA.01 Packed on 2021.DE.27 Best Before 2021.DE.31 »