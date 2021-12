UWANT lance la première machine de nettoyage des taches au monde, créant ainsi une expérience révolutionnaire de nettoyage à domicile.





Le 15 décembre à 8 heures du matin, heure de Londres, UWANT, une société technologique spécialisée dans le nettoyage intelligent, a présenté au monde sa première machine à nettoyer les taches. Elle s'appuie sur des méthodes de nettoyage uniques pour offrir à des milliers de familles une nouvelle expérience révolutionnaire en matière de nettoyage domestique.

"La confiture des enfants sur le canapé, les traces de pattes sales du chien sur le tapis et les poils de chat. Ces taches, qui semblent difficiles à éliminer et doivent être nettoyées par le ménage, peuvent en fait être traitées par des machines." Dans une interview accordée aux médias, Romman Zhou, responsable du marketing à l'étranger d'UWANT, a déclaré l'intention initiale du développement de son produit.

UWANT définit ce produit comme un appareil de nettoyage innovant doté de quatre fonctions : pulvérisation d'eau, brossage, aspiration des saletés et pompage de l'eau. Prenons l'exemple des taches tenaces sur le tapis, il suffit de pulvériser de l'eau et d'attendre 10 secondes avant de frotter avec la tête de brosse. Après le brossage, utilisez la tête de brosse pour aspirer directement les eaux usées des couvertures et des canapés, qui ont un fort pouvoir détergent. Il ne faut que quelques dizaines de secondes pour se débarrasser des taches tenaces, et ce, sans effort. En revanche, le brossage manuel prend le même temps mais il est difficile d'éliminer les taches.

Outre les taches tenaces courantes sur les tapis et les canapés, UWANT affirme qu'il peut également être très souvent utilisé pour nettoyer les taches d'urine des lits de bébé, les taches de peluches, la poussière des rideaux et même l'intérieur des voitures, etc.

Toutefois, il convient de noter qu'UWANT n'est pas le pionnier de la catégorie des machines de nettoyage des taches. Bissell a déjà lancé de nombreux produits dans cette catégorie, mais les réactions du marché sont mitigées. Le lancement de l'appareil de nettoyage des taches UWANT revient plutôt à faire passer cette subdivision à l'ère 2.0, en apportant une expérience utilisateur plus aboutie et humanisée.

A propos de UWANT?

UWANT est une marque d'appareils électroménagers innovants en matière de technologie Internet qui se concentre sur le domaine du nettoyage intelligent et intègre la R & D intelligente, la production et les ventes. Avec "Trendy Technology - An Innovative Way of Smart Cleaning" comme slogan de la marque. UWANT permet à chaque consommateur de profiter d'une vie propre, confortable, saine et belle. Elle se concentre sur la recherche et le développement indépendants de solutions aux divers besoins de nettoyage domestique. UWANT a obtenu un certain nombre de brevets d'invention et a initialement formé une barrière de brevets.

