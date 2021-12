Snapmaker répand la joie des fêtes de fin d'année grâce à ses campagnes et promotions sur les réseaux sociaux





SHENZHEN, Chine, 31 décembre 2021 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes de fin d'année, le fabricant de machines numériques Snapmaker a pris part aux festivités avec ses campagnes sur les réseaux sociaux et ses offres de fin d'année destinées à la communauté des fabricants.

Le pays des merveilles des clients

Snapmaker a organisé le 8e concours de Snapmaking sur le thème « Construisez votre pays des merveilles ». Parmi toutes les décorations de Noël réalisées par les participants, le grand prix, un bon d'achat de 1 000 $, a été remporté par Nicklaus Clemmer qui a réalisé un village de Noël de rêve. Avec la partie principale du village créée à l'aide de la fonction d'impression 3D de la machine Snapmaker 2.0, les sapins de Noël et une enseigne avec le module laser de la machine et un lac fabriqué grâce au module rotatif, le village intègre parfaitement toutes les fonctionnalités.

Partage des voeux de bonne année des abonnés

Entre le 13 et le 24 décembre, le fabricant a également organisé un événement sur les réseaux sociaux, encourageant ses abonnés à partager ce qu'ils attendent de Snapmaker pour les aider à réaliser leurs souhaits pour la nouvelle année. Les gagnants remporteront la machine Snapmaker 2.0 A350T d'improvisation. Des centaines d'entrées ont été reçues, allant de la fabrication de cadeaux personnalisés à la création de moments agréables avec des proches à l'aide de Snapmaker.

« Ma femme et moi souhaitons ouvrir notre entreprise de fabrication de décorations et d'accessoires ménagers en bois de qualité. La machine Snapmaker nous aiderait énormément à faire de cette idée une réalité ! », a déclaré Zachary.

« Je cherche à en gagner un pour pouvoir perfectionner mon art et avoir un flux de travail plus rapide pour m'aider dans ma volonté de faire plus et inspirer d'autres personnes comme ma famille et des gens ouverts d'esprit » a partagé Daniel.

Fêter les fêtes de fin d'année avec le reste du monde

« Nous sommes ravis de proposer nos produits en promotion. Nous espérons que cela rendra les fêtes de fin d'année de nos clients plus significatives et spéciales », a affirmé Rainie, directeur Marketing chez Snapmaker. Pendant cette période de promotions, qui a lieu du 16 au 31 décembre, les clients peuvent économiser 20 % sur des produits de la plupart des catégories en faisant leurs achats dans la boutique en ligne de Snapmaker ou sur Amazon.

Le 27 décembre, la Discovery Factory de Hollande a organisé un événement spécial et a travaillé avec ses participants sur la machine Snapmaker pour fabriquer un tampon portant leurs noms. « Nous sommes heureux de voir nos utilisateurs du monde entier célébrer les fêtes de fin d'année avec nous dans la joie et le bonheur » a déclaré Rainie.

À propos de Snapmaker

Snapmaker est une entreprise technologique qui développe, fabrique et vend des imprimantes 3D multifonctions de bureau. Dédié à la création de machines de fabrication de bureau de qualité supérieure et conviviales, Snapmaker est apprécié par les clients étrangers et nationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1718225/image_1.jpg

