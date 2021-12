Xinhua Silk Road : Le premier festival mondial du shopping de céramique s'ouvre à Jingdezhen





PÉKIN, 31 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le premier Global Ceramic Shopping Festival est prévu du 1er au 3 janvier 2022 au Centre international de conventions et d'expositions de Jingdezhen, dans l'est de la Chine, dans la province de Jiangxi.

On s'attend à ce que l'événement présente des dizaines de milliers de produits en céramique provenant de centaines de marques de céramique renommées de divers pays tels que la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Russie, etc.

Première campagne mondiale de promotion du commerce de la céramique à grande échelle et de haut niveau organisée à Jingdezhen, l'événement s'accompagne d'offres spéciales pour le nouvel an, ainsi que d'activités interactives intégrant des connaissances culturelles sur la céramique et les techniques de fabrication de la céramique.

De plus, le centre international de conventions et d'expositions mettra en place une exposition permanente, la China Jingdezhen International Ceramic Fair, dans le but de créer une plateforme accessible pour le commerce mondial régulier de la céramique.

En tant que « capitale de la porcelaine » de renommée mondiale, Jingdezhen a déployé des efforts considérables pour réduire les coûts d'exploitation des entreprises et améliorer l'expérience des consommateurs. En construisant des systèmes efficaces pour le commerce, la gestion des entrepôts et le financement de la chaîne d'approvisionnement, la ville s'efforce de fournir un service unique avec une coordination en ligne pour l'industrie.

Selon un représentant de Jingdezhen State Owned Assets Operation and Investment Holding Group Co., Ltd, la ville développe constamment des activités connexes telles que la restauration et les ateliers de fabrication de céramique, dans l'espoir d'attirer des entreprises de céramique extérieures et d'encourager les entreprises locales à explorer un marché plus large.

