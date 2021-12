Liangzhu Overseas Promotion: Dialogue pittoresque du Zhejiang avec le monde (Europe occidentale) : l'exposition en ligne sur la soie, le thé et la porcelaine a été officiellement lancée en France aujourd'hui





HANGZHOU, Chine, 31 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 29 décembre 2021, le « Liangzhu Overseas Promotion : Dialogue du Zhejiang pittoresque avec le monde (Europe occidentale) - Exposition en ligne de la porcelaine du thé en soie » organisée par le département provincial de la culture et du tourisme du Zhejiang a été officiellement lancée sur diverses institutions culturelles et plateformes médiatiques en France.

Cet événement est la première exposition en ligne de la carte de visite dorée du Zhejiang en France. Il présente la culture traditionnelle, le patrimoine historique et l'art contemporain du Zhejiang à travers une exposition en ligne.

Liangzhu est l'un des berceaux de la civilisation chinoise, qui a illustré les cinq mille ans d'histoire de la Chine. Dans le prolongement de la civilisation, la soie, le thé et la porcelaine ont continué à se développer avec le temps. En tant qu'élément culturel chinois typique, ils ont tous une influence importante dans le monde entier.

La France étant l'un des premiers pays à avoir été en contact avec la porcelaine de soie et de thé, elle possède ses industries de la soie et du thé, et les mots « céladon » viennent du français.

Le thème de l'exposition en ligne est « Enrichir le coeur, contempler la beauté des temps » Il est divisé en trois sections : continuité, évolution et innovation. Il utilise l'art d'avant-garde pour sélectionner un groupe représentatif d'artistes contemporains du Zhejiang afin de montrer la culture traditionnelle du Zhejiang.

En outre, l'exposition utilise également une technologie interactive de pointe par le biais de graphiques, de la modélisation 3D et d'autres méthodes pour permettre aux Français de connaître la soie, le thé, la porcelaine et la culture Liangzhu sous de multiples aspects.

La France est aussi culturellement diversifiée, enthousiaste et inclusive que Zhejiang. Bien que la pandémie ait bloqué la communication, la culture et l'art sont les langues universelles du monde. Le département provincial de la culture et du tourisme du Zhejiang a organisé cette promotion en ligne dans l'espoir que les Français puissent venir au Zhejiang et découvrir le charme incroyable de cet endroit sur le terrain après la pandémie.

