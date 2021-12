COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT: informations mises à jour sur le projet d'offre publique d'achat pour Intertrust par CSC





Les présentes sont un communiqué de presse conjoint par Intertrust N.V. ("Intertrust" ou la "Société") et Corporation Service Company ("CSC" ou l'"Offrant") en vertu des provisions de la Section 7, paragraphe 1 sous-paragraphe a du décret néerlandais sur les offres publiques d'achat (Besluit openbare biedingen Wft, le "Décret") en rapport avec le projet recommandé d'offre publique d'achat par l'Offrant pour toutes les actions ordinaires émises et en circulation dans le capital d'Intertrust. Cette annonce ne constitue pas une offre, ni une sollicitation d'offre, d'achat ou de souscription de valeurs mobilières d'Intertrust. Toute offre sera formulée exclusivement par le biais d'un document d'offre (le "Document d'offre") approuvé par l'autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, l'"AFM"). Cette annonce n'est pas destinée à être divulguée, publiée ou distribuée, dans son intégralité ou en partie, vers ou dans, directement ou indirectement, les États-Unis, le Canada et le Japon, ou dans toute juridiction dans laquelle une telle divulgation, publication ou distribution serait illégale.

Référence est faite au communiqué de presse conjoint publié par CSC et Intertrust le 6 décembre 2021 en rapport avec l'accord conditionnel pour une recommandation d'offre publique entièrement au comptant devant être adressée à CSC pour toutes les actions ordinaires émises et en circulation dans le capital d'Intertrust à la proposition de prix de 20,00 EUR (dividende attaché) (l'"Offre").

En vertu des dispositions de la Section 7, paragraphe 1 sous-paragraphe a du Décret, qui requiert qu'une annonce publique, y compris une mise à jour du statut, relative à une projet d'offre publique d'achat endéans quatre semaines après l'annonce de l'offre, CSC et Intertrust fournissent la présente mise à jour de l'Offre.

CSC et Intertrust confirment avoir réalisé d'importantes avancées quant aux préparatifs de l'Offre. Une demande de révision et d'approbation du Document d'offre sera déposée auprès de l'AFM au plus tard durant la seconde moitié du mois de février 2022. En outre, le processus visant l'obtention des autorisations requises en matière de concurrence et de réglementation est en cours.

CSC et Intertrust annoncent également que le comité mixte d'entreprise d'Intertrust aux Pays-Bas a rendu un avis favorable sur la décision du conseil d'administration et du comité de supervision d'Intertrust de soutenir la transaction et de recommander l'Offre.

Tel qu'indiqué dans le communiqué de presse conjoint daté du 6 décembre 2021, CSC et Intertrust prévoient que l'Offre sera clôturée au second semestre 2022.

CSC est le chef de file mondial des services commerciaux, juridiques, fiscaux et de marque numérique aux entreprises, et des services d'administration spécialisés aux gestionnaires d'actifs alternatifs couvrant un large éventail de stratégies de fonds, d'acteurs des marchés publics et privés de capitaux, et d'entreprises nécessitant une assistance fiduciaire et de gouvernance. Nous sommes l'entreprise derrière les entreprises (We are the business behind business®). Nous sommes le partenaire de confiance de 90% du Fortune 500®, de plus de 65% des meilleures marques mondiales (Interbrand®), de près de 10 000 cabinets juridiques, et de plus de 3 000 organisations financières. Basés à Wilmington, Delaware, États-Unis, depuis 1899, nous disposons de bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, et dans la région Asie-Pacifique. Nous intervenons là où nos clients se trouvent grâce à nos experts déployés dans chaque secteur d'activité. Plus d'informations sur cscglobal.com et cscgfm.com.

Intertrust a plus de 4 000 employés qui s'engagent à fournir des services d'administration spécialisés à des clients dans plus de 30 juridictions. Nous renforçons notre présence grâce à notre réseau de partenaires agréés, qui couvre quelques 120 juridictions supplémentaires. La priorité que nous accordons aux services personnalisés d'entreprise, de fonds, de marchés de capitaux et de gestion patrimoniale permet à nos clients d'investir, de se développer et de prospérer où qu'ils se trouvent dans le monde. Évoluant au coeur de l'activité internationale, la combinaison de notre expertise localisée et de notre technologie propriétaire innovante génère une proposition de valeur sans précédent qui permet à nos clients de conserver une longueur d'avance.

