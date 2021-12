Déclaration des syndicats et des associations représentant les enseignants et les travailleurs de l'éducation de l'Ontario en ce qui concerne le retour en classe après la relâche d'hiver 2021-2022





Les enseignants et les travailleurs de l'éducation n'ont appris la décision du gouvernement provincial de retarder la réouverture des écoles que lorsqu'elle a été annoncée cet après-midi.

Néanmoins, en tant que représentants de ceux qui sont en première ligne dans les écoles, c'est-à-dire, ceux qui enseignent aux élèves de l'Ontario et ceux qui fournissent les services essentiels qui soutiennent leur éducation, notre message collectif reste le même, à savoir on peut rendre les écoles sécuritaires pour les élèves et le personnel, en investissant suffisamment dans les bons outils et les bonnes mesures.

Nous continuerons à réclamer :

Des tests asymptomatiques réguliers dans les écoles.

Un système robuste de dépistage et de traçage.

Prioriser les vaccins de rappel pour tout le personnel scolaire.

Des classes de taille plus petite pour augmenter la distanciation physique.

Une meilleure ventilation.

Le port du masque pour tout le personnel et pour tous les élèves.

Un ÉPI adéquat pour tout le personnel.

Une norme provinciale de nettoyage des écoles.

Plus de personnel pour effectuer le travail supplémentaire que ces mesures impliqueraient.

Communiqué envoyé le 30 décembre 2021 à 20:30 et diffusé par :