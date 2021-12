Fermeture le dimanche : un grand défi pour les détaillants





MONTRÉAL, le 30 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Face à la hausse importante du nombre de personnes affectées par la pandémie, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) comprend l'importance de toute décision gouvernementale qui puisse permettre de freiner la propagation de la COVID-19.

Le Conseil salue la décision du gouvernement d'éviter la fermeture des commerces dits « non essentiels » et de ne pas stipuler quels produits les citoyens peuvent ou non se procurer, puisque ces mesures sont très difficilement applicables dans un grand nombre de commerces, comme on a pu le constater l'an dernier. Si nous nous inquiétons de l'incidence de la décision de fermer les commerces le dimanche - car les détaillants devront gérer un plus grand volume sur une période de temps plus courte, créant ainsi des goulots d'étranglement -, nous notons que la gestion des approvisionnements en alimentation pourra heureusement continuer de se faire pendant ces jours de fermeture au public. Toutefois, il est dommage que la collecte en bordure de trottoir ne soit pas possible le dimanche, celle-ci ne représentant pourtant un problème ni pour les commerçants ni pour les consommateurs.

« Les commerçants vont continuer à faire preuve de résilience, comme depuis le début de la pandémie. L'important, c'est d'assurer un minimum de prévisibilité pour les commerçants, en particulier pour ce qui a trait à la gestion des chaînes d'approvisionnement et à leur bon fonctionnement. Par ailleurs, comme les capacités d'accueil sont réduites, nous demandons aux Québécois de faire preuve de patience, de compréhension et de civisme avec les employés ainsi que les autres clients », explique Michel Rochette, président du CCCD Québec.

La situation actuelle nous rappelle toute l'importance de la vaccination et de l'accès aux tests rapides.

