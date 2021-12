Le gouvernement du Canada annonce du financement pour des sites sûrs d'isolement volontaire lié à la COVID-19 au Manitoba





OTTAWA, ON, le 30 déc. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne et pour limiter la propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants au pays. L'isolement est l'un des moyens les plus efficaces d'empêcher la COVID-19 de se propager. Cela dit, il peut être dangereux ou impossible pour certaines personnes au Canada de s'isoler en raison du surpeuplement des logements ou des coûts élevés, ce qui augmente leur risque, ainsi que celui de leur famille et de leur collectivité, sans qu'elles aient quoi que ce soit à se reprocher.

Au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un investissement de plus de 8 millions de dollars au gouvernement du Manitoba pour appuyer l'exploitation et la création de sites d'isolement partout dans la province. Ces sites donnent accès aux personnes atteintes de la COVID-19, ou qui ont été exposées au virus, à un lieu d'isolement sûr pour se protéger et protéger leur collectivité.

Les sites d'isolement volontaire réduisent le risque de propagation du virus entre contacts familiaux qui vivent dans des conditions de surpeuplement et pour qui c'est la seule option. Ces sites font partie des mesures d'intervention rapide mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19 et peuvent être exploités là où il y a des éclosions.

Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire aide directement les villes, municipalités et régions sanitaires où il y a un risque de transmission communautaire de la COVID-19. Les sites retenus par le Programme offrent un lieu accessible où les gens peuvent s'isoler en toute sécurité pendant la période requise. Les responsables locaux de la santé publique décident des personnes admissibles à qui offrir la possibilité de se rendre volontairement au site d'isolement pour assurer leur sécurité et celles des membres de leurs ménages lorsqu'une éclosion est déclarée dans leur collectivité.

Citations

« L'isolement est crucial pour prévenir la transmission de la COVID-19 au Canada. Ce financement vient appuyer des sites sûrs d'isolement volontaire au Manitoba, qui offrent des lieux d'isolement sûr aux personnes en situation de vulnérabilité, dont celles qui ne peuvent s'isoler à domicile de façon sécuritaire. Notre gouvernement continuera de prendre tous les moyens pour protéger la santé et la sécurité de tous les membres de la population canadienne. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire appuiera les collectivités du Manitoba en venant en aide aux résidents qui ne peuvent pas s'isoler de façon sécuritaire à domicile. Il est crucial de freiner la propagation communautaire de la COVID-19 et de ses variants pour protéger les Canadiens et les Canadiennes, et surtout les populations les plus vulnérables au Canada. »

Kevin Lamoureux

Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes



« Ces sites font partie intégrante de notre intervention globale contre la COVID-19. Les sites sûrs d'isolement volontaire offrent des options aux personnes qui n'ont pas accès à un autre endroit où s'isoler, leur permettant ainsi de se protéger et de protéger leurs proches et leur collectivité. La vaccination, le respect des consignes de santé publique et le recours à des solutions stratégiques comme celle-ci feront en sorte qu'ensemble, nous réussirons à ralentir la transmission de ce virus. »

L'honorable Audrey Gordon

Ministre de la Santé et Soins aux personnes âgées du Manitoba

Faits en bref

Le gouvernement du Canada octroie 8?440?000 $ au gouvernement du Manitoba pour appuyer l'exploitation et la création de sites d'isolement à Winnipeg , Brandon , The Pas , Thompson , ainsi que dans d'autres collectivités, le cas échéant.

octroie 8?440?000 $ au gouvernement du pour appuyer l'exploitation et la création de sites d'isolement à , , , , ainsi que dans d'autres collectivités, le cas échéant. Dans le cadre du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire, le gouvernement du Canada a accordé plus de 100 millions de dollars à des municipalités et à des régions sanitaires pour mettre en place des projets en Nouvelle-Écosse, en Ontario , au Manitoba , en Saskatchewan , et en Colombie-Britannique. Ce financement fait partie des mesures d'intervention rapide adoptées par le Canada pour freiner la propagation de la COVID-19.

a accordé plus de 100 millions de dollars à des municipalités et à des régions sanitaires pour mettre en place des projets en Nouvelle-Écosse, en , au , en , et en Colombie-Britannique. Ce financement fait partie des mesures d'intervention rapide adoptées par le pour freiner la propagation de la COVID-19. Depuis l'ouverture du premier site sûr d'isolement volontaire à Toronto en septembre 2020, plus de 14?000 personnes à l'échelle du pays ont demandé l'accès à un site financé par le gouvernement fédéral et y ont obtenu du soutien.

en septembre 2020, plus de 14?000 personnes à l'échelle du pays ont demandé l'accès à un site financé par le gouvernement fédéral et y ont obtenu du soutien. Les sites sûrs d'isolement volontaire font l'objet de surveillance et de reddition de compte périodiques, effectuées en collaboration avec les autorités locales de la santé publique.

La mise en commun des pratiques exemplaires est surveillée parmi les sites d'isolement retenus pour améliorer leur exploitation et la prestation de services aux personnes qui s'y rendent.

Pour prévenir la propagation de la COVID-19, il est conseillé aux résidents du Manitoba et à tous les membres de la population canadienne de suivre les mesures de santé publique en vigueur dans leur région, d'éviter les endroits où aucune mesure de contrôle n'a été mise en place pour réduire la transmission du virus et de rester à la maison s'ils présentent des symptômes.

Liens connexes

