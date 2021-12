Stonepeak signe la recapitalisation de la société de portefeuille Cologix et appuie la croissance continue du leader de l'industrie sur le marché





NEW YORK et DENVER, le 30 déc. 2021 /CNW/ - Stonepeak, une société d'investissement alternative de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels, a annoncé aujourd'hui la recapitalisation de Cologix, la plus grande plateforme privée d'interconnexion et hyperscale edge en Amérique du Nord. La recapitalisation est effectuée sous la forme d'une vente de Cologix par Stonepeak Infrastructure Fund II LP et ses co-investisseurs (Fund II) à travers des véhicules de gestion gérés par Stonepeak comprenant une combinaison d'investisseurs existants du Fonds II qui ont choisi de réinvestir dans l'entreprise en partenariat avec un certain nombre de nouveaux investisseurs tiers.

Cologix est le chef de file dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord avec plus de 600 réseaux et plus de 300 fournisseurs de services infonuagiques sur l'ensemble de la plateforme. L'entreprise fournit une infrastructure informatique critique à plus de 1 600 clients grâce à ses opérations qui couvrent 40 centres de données d'interconnexion et hyperscale à travers 11 marchés nord-américains. Cologix met fortement l'accent sur les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'ensemble de ses activités et, à ce jour, a entrepris diverses initiatives de développement durable, notamment l'utilisation de l'hydroélectricité, l'optimisation de l'utilisation de l'eau et l'installation des alimentations sans interruption les plus efficaces de l'industrie.

Fund II a acquis une participation majoritaire au sein de Cologix en mars 2017 et s'est ensuite associée à Mubadala Investment Company pour un investissement en capital de croissance supplémentaire en janvier 2020. Depuis 2017, Cologix a investi environ 1 milliard de dollars de capital supplémentaire dans le développement de l'empreinte de l'entreprise grâce à des initiatives organiques et inorganiques.

Cyrus Gentry, directeur général de Stonepeak, a déclaré : « Cela a été fantastique de s'associer à Bill et à son équipe au cours des quatre dernières années, car ils ont considérablement élargi l'empreinte de l'entreprise grâce à la fois au développement organique et aux fusions et acquisitions pour créer une plateforme d'interconnexion et hyperscale edge de premier ordre en Amérique du Nord. Notre thèse sur la criticité de l'interconnexion dans la société numérique d'aujourd'hui fait en sorte que nous avons pu établir un partenariat durable avec une entreprise comme Cologix, ce qui représente une opportunité incroyablement excitante sur le long terme. »

« Avec cette transaction, Cologix est encore mieux positionnée pour accélérer son expansion en soutenant directement la croissance rapide des clients de Cologix », a ajouté Bill Fathers, PDG de Cologix. « Cette expansion continuera de capitaliser sur l'empreinte unique des hubs d'interconnexion de Cologix qui sont denses en fournisseurs de télécommunications, qui offrent des accès directs au nuage public et dont les campus sont en croissance à travers 11 marchés. »

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022, sous réserve d'un processus de vérification du marché ainsi que des approbations réglementaires et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co. LLC et RBC Capital Markets, LLC agissent en tant que conseillers financiers du Fonds II. Simpson Thacher & Bartlett LLP agit en tant que conseiller juridique de Stonepeak.

Stonepeak est une société d'investissement alternative de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels avec environ 43,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Grâce à ses investissements dans des entreprises défensives et à actifs durables à l'échelle mondiale, Stonepeak vise à créer de la valeur pour ses investisseurs et les sociétés de son portefeuille, et à avoir un impact positif sur les communautés dans lesquelles il opère. Stonepeak sponsorise des véhicules d'investissement axés sur le capital-investissement et le crédit. La société fournit des capitaux, un soutien opérationnel et un partenariat engagé pour accroître durablement les investissements dans ses secteurs cibles, notamment les communications, la transition énergétique, l'électricité et les énergies renouvelables, le transport et la logistique, et l'eau. Stonepeak a son siège social à New York et des bureaux à Austin, Hong Kong, Houston et Sydney. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.stonepeakpartners.com.

Cologix fournit des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres via ses centres de données hyperscale edge à travers l'Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et de télécommunications et pour le riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications hyperscale edge à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à sales@cologix.com. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

