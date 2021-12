La CAJO veillera au respect des mesures de santé publique par les bars et les restaurants le soir du Nouvel An





TORONTO, 30 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la dernière vague de la pandémie de COVID-19 continue d'augmenter, les Agents de conformité de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) seront de tournés le soir du Nouvel An dans les bars et les restaurants des collectivités de la province pour s'assurer qu'ils se conforment aux exigences provinciales en matière de santé publique.



Le 19 décembre 2021, le gouvernement de l'Ontario a introduit des mesures de santé publique en réponse à la propagation du variant Omicron de la COVID-19. Ces mesures comprennent une limite de capacité de 50 pour cent dans les restaurants, bars et autres établissements de restauration et de strip-tease. De plus, ces établissements ne peuvent pas vendre d'alcool après 22 h, et doivent fermer à 23 h.

Les entreprises titulaires d'un permis d'alcool ont un rôle important à jouer pour assurer la sécurité des collectivités et l'ouverture du secteur hôtelier. Bien que la grande majorité des établissements titulaires d'un permis d'alcool de l'Ontario aient fonctionné de manière responsable tout au long de la pandémie, la CAJO a dû prendre des mesures réglementaires contre un certain nombre d'établissements qui ne l'ont pas fait, y compris la suspension ou la révocation de leur permis d'alcool.

Citation :

« Je tiens à remercier les propriétaires et le personnel du secteur hôtelier d'avoir fait leur part pour soutenir les mesures de santé publique pour la sécurité de leurs clients, de leur personnel et de leurs communautés. À l'approche du compte à rebours du réveillon du Nouvel An, quiconque envisage de se rendre dans un bar ou un restaurant doit être au courant de toutes les mesures de santé publique en place et ne pas donner au personnel de l'établissement du fil à retordre pour les faire respecter. Et veuillez vous rappeler de ne pas conduire avec les facultés affaiblies. Passons tous une bonne nuit agréable en toute sécurité! »

Tom Mungham, Registrateur et PDG, CAJO

Faits en bref

Depuis le début de la pandémie, la CAJO s'est concentrée sur la mise en oeuvre de politiques gouvernementales et de modifications réglementaires induites par la CAJO qui aident à soutenir et à alléger le fardeau des établissements titulaires d'un permis d'alcool, y compris :

Autoriser en permanence les restaurants et les bars à vendre de l'alcool avec des commandes de plats à emporter et de livraison, y compris des cocktails mixtes et des cruchons.

Permettre aux épiceries titulaires d'un permis d'alcool d'offrir le ramassage en bordure de trottoir de la bière, du vin et du cidre.

Donner aux établissements et aux détaillants titulaires d'un permis d'alcool plus de flexibilité dans l'utilisation des services de livraison d'alcool.

Réduire le prix minimum des spiritueux consommés dans les établissements titulaires d'un permis d'alcool pour s'aligner sur les prix réduits introduits pour les commandes à emporter et à livrer.

Prolonger la durée des extensions temporaires de terrasse.

Autoriser le service d'alcool sur les bateaux amarrés avec un permis de vente d'alcool.

Rationaliser les licences et les renouvellements pour les entreprises grâce à une seule licence principale avec des mentions pour des activités supplémentaires, telles que les magasins de détail sur place ou les brasseries.

Création d'une affiche imprimable décrivant clairement les exigences en matière d'identification de vaccination et dénonçant les mauvais comportements adressés aux titulaires de licence et à leur personnel.

À propos de la CAJO

La CAJO est un organisme de réglementation du gouvernement de l'Ontario dont le conseil d'administration relève du ministère du Procureur général. Elle a été établie le 23 février 1998 en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public.

La CAJO est chargée de réglementer les secteurs des alcools, des jeux, des courses de chevaux et de la vente au détail de cannabis par le secteur privé en Ontario, en respectant les principes d'honnêteté et d'intégrité tout en veillant à l'intérêt public.

