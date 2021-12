Quelle est la saveur de Timbits® préférée des Canadiens? Tim Hortons souligne le 45e anniversaire de ses Timbits emblématiques en dévoilant les saveurs les plus populaires de 2021, dont les Timbiebs





TORONTO, le 30 déc. 2021 /CNW/ - Depuis 1976, les Canadiens et Canadiennes commandent des boîtes de Timbits à partager et débattent pour savoir quelle saveur de cette fameuse pâtisserie de Tim Hortons est la meilleure. Pour célébrer le 45e anniversaire des Timbits, Tim Hortons dévoile les coups de coeur de 2021 et la saveur de Timbiebs la plus commandée.

Le Timbit classique le plus populaire au Canada au cours de la dernière année a été - et de loin - le Timbit chocolat glacé. Les Timbits gâteau de fête et glacé au miel étaient au coude à coude pour la deuxième et la troisième place, alors que les Timbits à l'ancienne ordinaire et crème sure glacé sont arrivés respectivement en quatrième et cinquième place.

La course a été très serrée pour les Timbiebs, la nouvelle gamme de saveurs de Timbits conçue en collaboration avec Justin Bieber, mais c'est la saveur chocolat et fudge blanc qui l'a remportée.

Lorsqu'on examine les résultats par région pour les Timbits classiques, c'est la saveur chocolat glacé qui arrive en tête de liste dans l'Ouest canadien, en Ontario et au Québec. Les provinces de l'Atlantique ont fait figure d'exceptions, car c'est la saveur à l'ancienne ordinaire qui a été la plus populaire.

« 2021 a été une année exceptionnelle pour les Timbits. Bien sûr parce qu'on célébrait le 45e anniversaire, mais aussi parce que notre collaboration avec Justin Bieber a été des plus fructueuses », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons, qui a travaillé avec Justin pour créer les recettes des Timbiebs. « Justin nous a avoué que son Timbit classique préféré était le chocolat glacé. Je ne suis donc pas surpris d'apprendre que cette saveur est aussi devenue la préférée des Canadiens. »





Un peu d'histoire

Des dizaines de saveurs de la pâtisserie chouchou des Canadiens ont défilé au cours des 45 dernières années. Voici quelques-unes des saveurs de Timbits des dernières décennies (y compris les éditions limitées qui n'étaient pas offertes dans tous les restaurants) :





Beignet aux pommes Crème de banane Gâteau à la cerise





Marbré au chocolat Croquant choco-arachides Noix de coco et chocolat blanc





Churro Pain doré à la cannelle Barbe à papa





Roussette Gâteau au citron À l'ancienne à la cannelle





Crème sure et pépites de chocolat Crème sure et cannelle Pommes et épices





Les Timbits à l'échelle mondiale

Tim Hortons poursuit son expansion dans plus d'une douzaine de pays aux quatre coins du monde et a développé des saveurs de Timbits uniques afin de refléter les préférences locales. Voici quelques-unes des saveurs de Timbits qui ont été offertes dans différents restaurants Tim Hortons dans le monde :





Tarte aux pommes Crème Boston Macchiato caramel





Gâteau au fromage Dulce de leche Matcha





Pistache Dattes rouges Jaune d'oeuf salé

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes irrésistibles et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

