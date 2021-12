Le Fonds Saoudien pour le Développement inaugure et pose la première pierre de deux projets essentiels au Sri Lanka





Le Fonds Saoudien pour le Développement, représenté par son PDG, M. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, a inauguré le projet de construction de la route Peradeniya-Badulla-Chenkaladi en République socialiste démocratique de Sri Lanka, grâce à un prêt de 60 millions de dollars américains.

Bénéficiant à trois millions de personnes dans les zones environnantes, le projet renforcera les infrastructures de transport du pays, réduira les décès et les blessures liés aux accidents de la circulation et améliorera la sécurité routière.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de Johnston Fernando, ministre des Routes et Autoroutes, de l'ambassadeur saoudien au Sri Lanka, Abdul Nasser bin Hussain Al-Harthi, de la délégation du Fonds saoudien pour le développement et d'un certain nombre de responsables du gouvernement du Sri Lanka.

Au cours de la cérémonie, Johnston Fernando a salué les efforts déployés par l'Arabie saoudite, à travers le Fonds Saoudien pour le Développement, pour soutenir et développer des projets d'infrastructure dans la République du Sri Lanka. Il a déclaré que les projets profiteraient à de nombreux individus aux niveaux économique et social.

Le PDG du Fonds Saoudien pour le Développement et le Premier ministre du Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, ont également posé la première pierre de l'extension du projet de développement du quartier de l'université de Wayamba financé par le Fonds Saoudien pour le développement pour un montant total de 28 millions de dollars. Plus de 5000 étudiants bénéficieront de ce projet qui améliorera les installations d'enseignement et d'apprentissage, augmentera la qualité de l'enseignement et renforcera les capacités économiques et sociales à long terme.

Pour sa part, Sultan Abdulrahman Al-Marshad, PDG du Fonds Saoudien pour le Développement a souligné : "La contribution du Fonds Saoudien pour le Développement à développer la route Peradeniya-Badulla-Chenkaladi découle de son engagement à financer des projets qui ont un impact significatif sur le développement social et économique". La route relie les provinces de l'est, du centre et du sud, encourageant les objectifs de développement durable et augmentant le transport des marchandises agricoles".

"Le Fonds Saoudien pour le Développement cherche à contribuer à la qualité de l'éducation pour soutenir les activités sociales, faire progresser les voies économiques et parvenir au bien-être de la communauté. Le Fonds saoudien pour le développement aspire également à ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de l'éducation grâce à ce projet et à permettre à l'université Wayamba de soutenir la communauté dans les régions de Kolyabitia et Makandura", a ajouté Al-Marshad.

Depuis sa création, le Fonds Saoudien pour le Développement a accordé 15 prêts de développement au Sri Lanka pour une valeur totale de 425 millions de dollars, contribuant à financer et à mettre en oeuvre 13 projets dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de la santé, des routes et de l'éducation.

Depuis plus de 47 ans, le Fonds saoudien pour le développement a contribué dans 226 projets de développement dans le secteur des transports au niveau mondial et dans 77 projets dans le domaine de l'éducation, assurant un soutien socio-économique aux pays en développement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 30 décembre 2021 à 02:25 et diffusé par :