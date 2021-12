La conduite agressive, une grande menace sur nos routes, d'après un sondage CAA





Elle s'ajoute à d'autres graves problèmes, dont l'alcool au volant et la distraction au volant

OTTAWA, ON, le 30 déc. 2021 /CNW/ - Un récent sondage dont les résultats ont été publiés aujourd'hui par l'Association canadienne des automobilistes (CAA) révèle que la conduite agressive figure, selon les Canadiens, parmi les grandes menaces à la sécurité routière, au même titre que la distraction au volant et la conduite avec facultés affaiblies.

Pendant la pandémie, la baisse d'achalandage sur les routes a donné lieu à une hausse des incidents de conduite agressive. Selon le sondage mené par la CAA, cette tendance continue d'inquiéter les Canadiens : plus de 90 % d'entre eux affirment que les conducteurs qui adoptent des formes de conduite agressive (ex. brûler des feux rouges, faire des excès de vitesse) sont une grave menace à la sécurité routière.

« Même si la circulation reprend sur les routes, la conduite agressive reste une crainte majeure pour les Canadiens », fait remarquer Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA.

Plus de 90 % des Canadiens déplorent également qu'une des principales causes de distraction - le cellulaire au volant - soit une grave menace à leur sécurité. Dans ce même sondage, les Canadiens admettent s'être laissé distraire à au moins une reprise. Les dernières statistiques de Transports Canada montrent que la distraction au volant est en cause dans plus d'un accident mortel sur cinq, surpassant même la conduite avec facultés affaiblies.

La conduite avec facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool ou les drogues, demeure parmi les grandes menaces à la sécurité des Canadiens. Toujours selon les résultats publiés par la CAA, il est, pour la vaste majorité des Canadiens (93 % et 87 % respectivement), important de prévoir d'autres moyens de rentrer chez soi lorsqu'on consomme de l'alcool ou du cannabis.

« C'est vrai pendant toute l'année, mais plus particulièrement pendant les Fêtes : les Canadiens souhaitent arriver sains et saufs pour être avec leurs proches, explique Ian Jack. Nous vous demandons donc de prendre des décisions éclairées - montrez-vous prévoyants et restez concentrés sur la route. »

La CAA a dressé, en fonction des réponses obtenues au sondage, la liste des principaux éléments qui ont fait menace à la sécurité routière en 2021 :

Conducteurs qui brûlent des feux rouges (93 %)

Conducteurs en état d'ébriété (93 %)

Personnes qui prennent le volant après avoir consommé des drogues illicites (93 %) Conducteurs agressifs au volant (92 %)

Conducteurs qui utilisent leur téléphone au volant (92 %)

Conducteurs somnolents (92 %) Conducteurs qui font des excès de vitesse dans les quartiers résidentiels (91 %) Conducteurs qui excèdent grandement la limite de vitesse permise (90 %) Personnes qui prennent le volant après avoir consommé du cannabis (85 %) Conducteurs qui font des excès de vitesse sur les autoroutes (80 %) Conducteurs qui interagissent avec les technologies incluses dans leur véhicule (67 %) Personnes qui prennent le volant après avoir consommé des médicaments sur ordonnance (64 %) Camions lourds (53 %) Personnes qui utilisent des technologies de reconnaissance vocale (ex. Siri, CarPlay) dans leur véhicule (33 %)

Le sondage de la CAA a été mené du 24 novembre au 2 décembre 2021 auprès de 2 009 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 2,19 %, 19 fois sur 20.

À propos de la CAA

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de six millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurances, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à coeur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs. Elle a été nommée marque de confiance numéro 1 au Canada en 2021 par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria.

