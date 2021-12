« Les Ressources intermédiaires jeunesse du Québec sont en accord avec la directive émis par le Ministre Dubé »





BLAINVILLE, QC, le 29 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Mme Mélanie Arseneault, présidente du conseil d'administration de la Fédération des ressources intermédiaires jeunesse du Québec ainsi que les membres du conseil d'administration, appuient le gouvernement de monsieur Legault ainsi que son ministre de la Santé monsieur Dubé à mettre en place le plus rapidement possible la levée de l'isolement des travailleurs de la santé si une rupture de service auprès de notre clientèle devait survenir.

La FRIJQ représente les ressources intermédiaires jeunesse du Québec. Notre clientèle, environ 750 jeunes, est principalement composée de jeunes vivant des difficultés comportementales, de déficiences physique ou intellectuelle, de difficultés familiales et/ou de santé mentale. Notre mission est de leur fournir aide et assistance afin de leur procurer un environnement propice à leur réintégration dans un projet de vie viable et positif.

Depuis le début de la pandémie, l'ensemble de nos ressources intermédiaires ont dû doubler leur personnel afin de maintenir, d'encadrer et de supporter nos usagers dans la situation actuelle. Vous comprendrez que, pour amener ces jeunes à se réhabiliter et à intégrer une place positive dans la société, il nous faut de la constance auprès d'eux. C'est une clientèle des plus fragiles tant sur le plan psychologique que comportemental, et si nous la négligeons davantage par coupures de lien avec intervenants significatifs, des arrêts scolaire, des interruptions de suivis psychosociaux, etc, c'est leur avenir et une partie de notre société que nous mettons en péril...

À ce jour, la Fédération des ressources intermédiaires jeunesse du Québec a tenu de nombreuses discussions avec le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Il faut se rappeler que ce sont ces responsables de ressources ainsi que leurs employés qui vont sur le terrain en mettant leur santé et leur sécurité en jeu pour le bien-être de ces enfants, et ce, bien au-delà de la pandémie. Non seulement leurs tâches ont plus que doublé, mais ils doivent également débourser des coûts importants pour maintenir ces emplois et s'assurer de la sécurité physique et psychologique de tous et chacun. Pour conclure, Mme Arseneault est très consciente de la balance des risques et des avantages avec ces nouvelles mesures annoncées. Pour elle, les avantages sont plus nombreux. Le maintien de l'équilibre de la santé mentale par la continuité de service devient essentiel pour nos jeunes. Donc, pour éviter un bris de service qui amènerait des répercussions sur l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux et surtout sur le développement de ces jeunes, nous sommes d'avis qu'il est primordial d'avoir nos intervenants qualifiés et significatifs, s'ils sont bien protégés, serait un avantage plus qu'appréciable pour nos ressources intermédiaires.

