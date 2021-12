Le CHTF2021 bat son plein à Shenzhen, en Chine





SHENZHEN, Chine, 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La 23e édition du China High-Tech Fair (CHTF2021) a été lancée le 27 décembre 2021 à Shenzhen, en Chine.

L'événement de cette année propose des activités en ligne et hors ligne s'étendant sur cinq jours et trois jours respectivement. Plus de 1 900 entreprises nationales et étrangères étaient présentes lors du premier jour de l'exposition en ligne du CHTF2021, couvrant différents domaines de haute technologie comme la prochaine génération d'Internet et des technologies des communications, dont le cloud et la 5G, et des industries émergentes stratégiques englobant la protection de l'environnement, les véhicules à énergie nouvelle et le secteur aérospatial.

Huawei, ZTE, Honor et Changhong Group comptent parmi les grandes marques nationales présentes lors de l'événement cette année. L'Université de Tsinghua, l'Université de Pékin et d'autres établissements universitaires de premier plan étaient également présentes, et le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et d'autres ministères chinois ont également mis sur pied des expositions.

À titre d'événement scientifique et technologique de renommée internationale, le CHTF offre une tribune importante pour communiquer des renseignements essentiels sur les nouveaux besoins du marché, les technologies futures et les nouvelles tendances du développement de l'industrie. L'édition 2021 du CHTF met l'accent sur un certain nombre de thèmes profondément enracinés en Chine, comme partout sut la planète, notamment « une nouvelle ère, une nouvelle économie », « le plafonnement des émissions de carbone et la neutralité carbone » et « la fabrication intelligente en Chine ». Les expressions à la mode à l'heure actuelle comme l'ère post-pandémique et le métavers sont résolument intégrées aux principaux produits novateurs dans les domaines scientifiques et technologiques mis en valeur lors de l'événement.

Malgré la pandémie mondiale, la présence internationale au salon CHTF2021 est unique, et les échanges et la coopération se poursuivent entre les partenaires chinois et étrangers. Des entreprises de 25 pays y présentent des expositions en ligne, tandis que des délégations de 11 pays, dont la Belgique, le Brésil et la Pologne, présentent des expositions sur place au World Exhibition and Convention Center de Shenzhen.

Le China High-Tech Forum, qui est un élément fondamental du salon CHTF, est devenu une plateforme essentielle pour communiquer les derniers développements scientifiques et technologiques, bien comprendre l'économie chinoise et mondiale et renforcer la coopération technique et économique sur la scène internationale. Cette année, près de 50 spécialistes, universitaires et représentants d'entreprises participeront au forum.

