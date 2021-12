Concert aux chandelles en plein désert dans le décor exclusif du site archéologique d'Hegra, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO





Une nouvelle expérience magique vient d'illuminer le désert. Le public a vécu une émotion unique en assistant au Candlelight Concert, un spectacle musical atmosphérique organisé sur le site archéologique d'Hegra (AlUla, Arabie saoudite), site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et célèbre pour sa centaine de tombes monumentales creusées à même la roche.

Le site archéologique, situé à seulement 22 minutes de la ville d'AlUla, n'a jamais été le théâtre de concerts aussi intimistes.

Le premier concert qui a eu lieu le 24 décembre 2021 et celui du 31 décembre 2021 sont produits par Balich Wonder Studio, spécialiste du spectacle vivant et chef de file dans la création et la production de cérémonies, d'événements et de spectacles de grande envergure, ainsi que d'expériences de marques et de territoires partout dans le monde.

Le public est plongé dans une expérience émotionnelle absolue à l'écoute du répertoire évocateur interprété en direct par l'ensemble Stefan Lombard (piano, violon, violoncelle et oud). Le célèbre directeur musical sud-africain a créé une suite (ensemble de courtes pièces musicales) qui regroupe des compositions classiques, contemporaines, arabes, des bandes originales de films et une version revisitée de pop music.

Le cadre magique de ces spectacles musicaux est constitué de plus de 500 bougies high-tech. Sculptées à la main, elles présentent des motifs graphiques spectaculaires qui viennent renforcer l'émotion de ces moments exceptionnels en s'intégrant harmonieusement aux formes du site archéologique, créant ainsi un repère où se mêlent les évocations du passé et le dynamisme contemporain.

Les événements tirent parti des technologies les plus récentes : les bougies, grâce à leurs diverses possibilités de contrôle, peuvent scintiller la nuit entière, en créant un environnement chaleureux. Elles peuvent atteindre une luminosité quatre fois supérieure à celle d'une bougie classique sans brûler ni fondre, et la combinaison unique de couleurs permet de restituer la même chaleur qu'une véritable bougie à flamme. Enfin, un algorithme innovant peut faire scintiller différemment un ensemble de bougies, exactement comme le feraient des bougies traditionnelles.

Ces deux événements exclusifs s'inscrivent dans le cadre de la séduisante "AlUla Moments Season", spécialement conçue pour "Winter At Tantora". La saison entière propose de nombreux événements culturels, musicaux, artistiques et de bien-être haut de gamme, ainsi que des concerts de stars, des activités d'aventure et des expériences d'immersion dans le patrimoine. BWS-KSA, la filiale du groupe Balich Wonder Studio basée en Arabie Saoudite, a été sélectionnée par la Commission royale pour AlUla afin de produire de multiples activités tout au long de la saison qui s'étendra jusqu'à la fin mars.

La région et la ville d'AlJadidah sont devenues un lieu de rassemblement exclusif, réparti sur plusieurs pôles où différentes cultures du monde entier, des artistes itinérants et le meilleur des arts du cirque se côtoieront dans l'esprit de la culture nomade et de l'hospitalité traditionnelle de l'Arabie saoudite, en vue d'attirer un public plus large et de favoriser la diversité.

