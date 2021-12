Commencez la nouvelle année du bon pied - Soyez sûrs d'avoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison





OAKVILLE, 29 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que les Canadiens et Canadiennes se préparent à fêter la nouvelle année, MADD Canada tient à rappeler à tous l'importance de planifier un moyen sobre et sécuritaire de rentrer de leurs célébrations.



«?Quels que soient vos plans pour marquer l'arrivée de la nouvelle année, de grâce, mettez la sécurité au premier plan. S'il est possible que vous consommiez de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues pour fêter l'arrivée de 2022, soyez sûrs d'avoir un plan pour rentrer à la maison en toute sécurité avec un conducteur sobre?», a imploré Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada.

Plus tôt cette année, MADD Canada a publié son tout premier Sondage national sur la conduite après la consommation d'alcool, de cannabis et de drogues illicites. Ce sondage révèle qu'un nombre troublant de personnes conduisent, souvent avec des passagers à bord, alors qu'ils savent que leurs capacités sont affaiblies par l'effet d'une substance.

Nous pouvons tous contribuer à la prévention de la conduite avec les capacités affaiblies et des collisions horribles qui en découlent en suivant ces simples consignes :

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies et ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Laissez-vous reconduire par Uber, un taxi ou le transport collectif, choisissez un conducteur désigné ou prenez des arrangements pour passer la nuit.

Appelez le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec les capacités affaiblies.

«?Rien ne peut justifier le risque de conduire avec les capacités affaiblies, a expliqué Mme Hancock. Vous pourriez perdre votre permis. Vous pourriez être frappé d'une amende salée, de frais onéreux, et d'une majoration importante de vos primes d'assurances. Vous pourriez être condamné à une peine d'incarcération. Pire encore, vous pourriez causer une collision et tuer ou blesser quelqu'un. Ou vous pourriez facilement éviter toutes ces conséquences horribles tout simplement en planifiant un moyen sobre de rentrer à la maison.?»



Nous vous invitons toute personne à la recherche d'un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la. maison en un clic à faire l'essai d'Uber ? l'application officielle de transport désigné de MADD Canada Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

«?La famille MADD Canada vous souhaite une bonne et heureuse année en santé et en sécurité?», a affirmé Mme Hancock.



Communiqué envoyé le 29 décembre 2021 à 11:45 et diffusé par :