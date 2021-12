Premia Holdings Ltd. finalise le rachat de Navigators Holdings (Europe) NV à The Hartford





Premia Holdings Ltd. vient de finaliser l'acquisition de Navigators Holdings (Europe) NV et ses filiales, y compris l'assureur IARD Assurances Continentales NV ("ASCO"), situé en Belgique, et sa captive de réassurance Canal Re S.A., située à Luxembourg, qui ont tous deux récemment cessé la souscription de nouvelles polices. Navigators Holdings sera renommé Premia Holdings (Europe) NV.

Bill O'Farrell, PDG du groupe Premia: "Nous sommes heureux de clôturer cette importante transaction avec The Hartford. Nous allons convertir ASCO, qui était un assureur run-off et deviendra un fournisseur de solutions de liquidation de portefeuille, avec des opportunités de croissance pour les nouveaux membres de l'équipe. Nous nous réjouissons à l'idée d'apporter notre force financière, couplée à notre expertise opérationnelle et de structuration, aux assureurs d'Europe continentale."

Premia est un chef de file des solutions de transfert de risques axé sur les risques historiques et la liquidation de portefeuille avec une plateforme d'assurance éprouvée déployée aux Bermudes, aux États-Unis et au Royaume-Uni, dont un mandataire à Lloyd's of London.

Approuvée par la Banque nationale de Belgique et le Commissariat Aux Assurances au Luxemburg, cette transaction a été finalisée le 29 décembre 2021.

À propos de Premia Holdings (www.premiaholdings.com)

Premia Holdings Ltd. est un groupe d'assurance et de réassurance évoluant aux Bermudes, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. La société se spécialise dans les activités de sourçage, structuration et services pour le marché mondial de la liquidation de portefeuilles IARD. Avec plus d'un milliard de dollars en capital géré, Premia se positionne favorablement pour réaliser des acquisitions et opérations de réassurance sur le marché mondial de la liquidation de portefeuilles IARD. Premia a été créée en 2017 en tant que spécialiste du run-off, avec le soutien financier d'Arch Capital Group Ltd. et de Kelso & Company.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 décembre 2021 à 11:25 et diffusé par :