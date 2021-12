Avis aux médias - Séance d'information technique concernant le retour au travail des travailleurs essentiels en isolement à la suite d'une exposition ou d'une infection à la COVID-19

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 13 149 nouveaux cas, pour un total de 572 419 personnes infectées; 10 nouveaux décès, pour un total de 11 702 décès; 804...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à une séance d'information technique virtuelle qui sera animée par le conseiller médical stratégique de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services...