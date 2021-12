Le Sénégal inaugure la mise en circulation de son Train Express Régional reliant Dakar à Diamniadio





La République du Sénégal, représentée par son Président, SEM Macky Sall, a officiellement lancé ce lundi 27 décembre 2021 la mise en circulation commerciale du Train Express Régional (TER) qui reliera Dakar, la capitale du pays, à Diamniadio, la ville nouvelle ? actuellement en développement. Ce dernier s'étendra sur 35 kilomètres dans le but de desservir quotidiennement près de 115 000 voyageurs à l'aide de ses 14 rames, d'une capacité de 565 passagers chacune.

Projet phare du Plan Sénégal Émergent, qui poursuit l'objectif d'un « Sénégal émergent en 2035 », le TER est équipé d'une technologie de pointe « bi-mode ». Laquelle repose sur l'énergie électrique ainsi que l'énergie thermique et lui permet de circuler à une vitesse de pointe de 160 km/h. L'ensemble de ces rames sont équipées de climatisation, dotées d'un accès à la Wi-Fi à bord ou encore de liseuses.

L'aboutissement de ce projet, qui relie le centre de Dakar au nouvel Aéroport International Blaise Diagne (à environ 50 km de la capitale), doit permettre de décongestionner la zone en transportant 115 000 passagers quotidiens grâce à une fréquence de 196 trajets par jour. Ce, dans la continuité de la vision prospective et de long terme du Président de la République, SEM Macky Sall. Laquelle s'est traduite par plusieurs projets en faveur du développement et de l'innovation ? notamment sur le plan des infrastructures de transports, avec l'opérationnalisation de l'Autoroute de l'avenir.

« Le Train Express Régional n'est pas seulement un moyen de transport rapide. Plus que le parcours d'une station à une autre, il nous projette à grande vitesse dans le temps de la modernité. Nous sommes fiers de ce lancement qui consacre les progrès du Sénégal en matière d'inter-connectivité et remercions nos partenaires pour leur appui. », a déclaré le Président de la République, SEM Macky Sall, lors du lancement du premier trajet, insistant sur l'impact du projet pour l'essor du pays.

Le chantier de cette première ligne de Train Express Régional (TER) a été confié à l'Agence pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux du Sénégal (Apix S.A.). Scindé en deux phases, il comporte un premier tronçon reliant Dakar à Diamniadio (36 km) et un second qui reliera cette dernière à l'Aéroport International Blaise Diagne (19 km additionnels). La ligne desservira 14 gares dont celles de Dakar, Diamniadio et de Rufisque.

Le Train Express Régional Dakar-Diamniadio fait partie des priorités des autorités sénégalaises dans le domaine des infrastructures au même titre que le projet de Bus Rapide Transit (BRT), projet structurant pour l'agglomération de Dakar et sa mobilité.

