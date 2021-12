Des résultats exceptionnels en 2021 - La Fondation Pointe-à-Callière recueille plus de 1 M $ en dons





MONTRÉAL, le 29 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Pointe-à-Callière termine l'année 2021 avec des résultats exceptionnels : plus de 1 million de dollars en dons ont été recueillis tout au long de l'année et ce, même si ses deux grandes activités de collecte de fonds, Le Club des bâtisseurs de Montréal et La Soirée des Grands Mécènes, ont été reportées à l'an prochain.

La campagne annuelle de financement 2021-2022, en appui à la transformation de la Station de pompage D'Youville en un lieu d'éveil écologique pour les jeunes, a remporté un vif succès dès son lancement à l'été dernier. À ce jour, plus de 250 000 $ ont été recueillis et la campagne se poursuit en 2022.

Les dons associés à la campagne majeure Cité en devenir ont enrichi le bilan de la Fondation de près de 300 000 $ en 2021. Les autres montants amassés par la Fondation proviennent des recettes obtenues lors de la tenue d'un grand encan virtuel, de la vente de boîtes-repas, de commandites ainsi que de dons en nature. Pour la première fois cette année, La Relève, le groupe de jeunes philanthropes, a permis à la Fondation d'amasser plus de 29 000 $ grâce à la soirée-bénéfice Le Show périlleux au Monastère et à Montréal en couleurs!, une vente de sérigraphies uniques de jeunes artistes montréalais.

La Fondation Pointe-à-Callière remercie ses grands donateurs et commanditaires : Hydro-Québec, Banque Nationale, Fondation J. Armand Bombardier, Québecor, iA Groupe Financier, Ivanhoé Cambridge, Cogeco, Énergir, la Fondation Hewitt et Power Corporation. Des remerciements spécifiques s'adressent également à La Caisse du Complexe Desjardins, Air Canada, SAQ, Domtar, NATIONAL, Atypic, Les 7 Doigts, le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize ainsi qu'à Nicole Maury, Paul-André Linteau, Jim Hewitt, Pascal Lépine, Madeleine Féquière et Karel Mayrand. La Fondation en profite pour remercier tous les donateurs qui ont contribué à l'une ou l'autre de ses activités de financement en 2021.

Version longue du communiqué

À propos de la Fondation Pointe-à-Callière

Créée en 1993, la Fondation oeuvre à soutenir le développement du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal. Depuis ses débuts, elle a contribué à tous les projets majeurs de Pointe-à-Callière, dont la conservation des vestiges archéologiques du lieu de fondation de Montréal, le renouvellement des spectacles multimédias, la présentation de grandes expositions internationales, la création de l'École de fouilles archéologiques, la réhabilitation de la Station de pompage D'Youville, l'acquisition et la réhabilitation de la Maison-des-Marins - Pavillon Banque Nationale ainsi que la mise en valeur du premier égout de Montréal et du Fort de Ville-Marie - Pavillon Québecor.

SOURCE Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Communiqué envoyé le 29 décembre 2021 à 10:00 et diffusé par :