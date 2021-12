Air Canada félicite la commandante Judy Cameron pour sa nomination au sein de l'Ordre du Canada





MONTRÉAL, le 29 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le bureau de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a annoncé la nomination de la commandante Judy Cameron parmi les nouveaux Membres de l'Ordre du Canada.

« Au nom de nous tous à Air Canada, je salue et félicite Judy pour cette distinction honorifique, la plus prestigieuse du Canada, qui reconnaît ses réalisations exceptionnelles, son dévouement remarquable envers la collectivité et sa contribution extraordinaire à la nation, un apport inestimable pour ses concitoyens et son pays, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. Pendant toute sa carrière, Judy a été une pionnière et elle demeure une ambassadrice de premier ordre, une mentore infatigable et une source d'inspiration pour la génération montante de femmes pilotes. Nos félicitations les plus chaleureuses, Judy! »

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l'âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l'aviation du Collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté le DC-3, le Twin Otter, le Hawker Siddeley 748, le DC-9, le L-1011 de Lockheed, l'A320 d'Airbus, ainsi que les 767 et 777 de Boeing aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d'un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d'Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupement national des Ninety-Nines (International Organization of Women Pilots) lui a consacré un timbre-poste canadien. Aujourd'hui, au sein de la Northern Lights Aero Foundation, la Cdte Cameron continue d'offrir bénévolement conseils et soutien aux jeunes femmes qui se destinent au secteur de l'aviation.

C'est avec fierté qu'en 2019 Air Canada a créé en l'honneur de la Cdte Cameron la bourse Commandante-Judy-Cameron, dans le but d'aider la génération montante de femmes à suivre les traces de cette pionnière. À ce jour, huit bourses ont été accordées à de jeunes femmes qui aspirent à une carrière dans l'aviation à titre de pilotes professionnelles ou de techniciennes d'entretien d'aéronef.

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux.

