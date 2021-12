Île d'Al Marjan: les célébrations RAKNYE 2022 s'apprêtent à enchanter les visiteurs avec un spectacle pyrotechnique qui ambitionne de décrocher deux records du monde Guinness





Ras Al Khaïmah s'apprête à hypnotiser la planète entière avec un show pyrotechnique sans précédent pour le Nouvel An, qui vise à décrocher deux records du monde Guinness ? celui du "Plus grand nombre de multirotors/drones télécommandés lançant simultanément des feux d'artifice", et de la "Plus haute altitude de spectacle pyrotechnique lancé par des multirotors/drones"

L'île d'Al Marjan sera le théâtre éphémère d'un feu d'artifice de très grande ampleur avec un ballet de drones pyrotechniques sans pareil. Avec plus de 15 000 effets pyrotechniques, 5 000 heures de travail, plus de 130 pontons marins et une flotte de plusieurs centaines de drones, le spectacle est fin prêt pour concrétiser deux records Guinness, garantissant ainsi aux visiteurs une expérience de réveillon inoubliable.

Le show ne durera pas moins de 12 minutes, promettant des moments grandioses avec un exceptionnel ballet de drones et un rendu pyrotechnique sensationnel.

Avec des centaines de milliers de visiteurs attendus, y compris des marchés internationaux, l'événement est organisé dans le respect de tous les protocoles de distanciation sociale et des directives sanitaires, avec le soutien de l'Autorité nationale de la gestion des urgences, des crises et des catastrophes naturelles, et du ministère de la Santé et de la Prévention.

Ras Al Khaïmah avait célébré le Nouvel An 2021 avec un magnifique feu d'artifice de 10 minutes portant le message des EAU en matière d'espoir, de paix et d'accomplissement. Ras Al Khaïmah est également entré dans l'histoire avec le Gala du réveillon 2020, qui a remporté les titres GUINNESS WORLD RECORDStm du "Plus grand nombre de véhicules aériens sans pilote lançant simultanément des feux d'artifice" et de "Plus longue cascade d'artifices". Les Émirats ont également décroché les titres GUINNESS WORLD RECORDStm de "Plus longue chaîne d'artifices" et de "Plus long artifice en ligne droite" à l'occasion des fêtes du Nouvel An 2019.

FIN

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 décembre 2021 à 08:35 et diffusé par :