Shanghai Electric met en oeuvre des pratiques de construction écologiques pour protéger l'environnement naturel de Dubaï





SHANGHAI, 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (« Shanghai Electric » ou « la société ») (601727.SS et 02727. HK) joue un rôle clé en aidant les pays de « la Ceinture et la Route » (Belt and Road Initiative, BRI) à construire des infrastructures à faibles émissions de carbone et à énergie propre tout en mettant en oeuvre des pratiques de construction écologiques dans ses efforts pour protéger les systèmes écologiques locaux et minimiser l'impact sur les habitats des animaux. L'engagement continu de Shanghai Electric en faveur de la protection de l'environnement a permis aux équipes d'ingénieurs de la Société de travailler avec des écologistes pour préserver la faune locale et d'aider les Émirats arabes unis d'accélérer la mise en oeuvre des objectifs zéro carbone en construisant le plus grand projet d'énergie solaire thermique au monde pour les résidents locaux.

En tant que partenaire officiel du Pavillon chinois à l'Exposition universelle de Dubaï 2020, Shanghai Electric a participé à la construction de la quatrième phase de 950 MW du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Le projet, qui comprend une centrale solaire concentrée (CSP) de 700 MW et une centrale photovoltaïque (PV) de 250 MW, couvre une superficie de 44 kilomètres carrés, soit l'équivalent de 6 162 terrains de football. Au centre de l'usine CSP se trouve la tour d'énergie solaire de 100 MW, qui mesure 262 mètres de hauteur ? la plus haute du genre au monde ? et qui, une fois achevée, devrait fournir de l'énergie propre à plus de 320 000 ménages de Dubaï et réduire de 1,6 million de tonnes les émissions de CO2.

La préservation de la biodiversité existante a été l'une des priorités de Shanghai Electric lors de la planification et de la réalisation des travaux de construction. La Société a mis en place une série de mesures avec l'aide d'experts en conservation et écologie pour renforcer sa gestion environnementale et assurer la sécurité de l'écosystème de la flore et de la faune. Durant la phase de planification, Shanghai Electric a mené de vastes études et recherches sur les habitats et les plantes animales locales, ce qui a ouvert la voie à son projet de relocalisation de la faune.

En collaboration avec les agences locales de protection des animaux, Shanghai Electric a mis en place une équipe spécialisée chargée d'étudier les comportements des animaux et de trouver une solution efficace pour guider les animaux sauvages hors du chantier. L'équipe a alors décidé de clôturer le site et de mettre de la nourriture et de l'eau aux ouvertures espacées de 200 mètres pour attirer les animaux afin de pouvoir les déplacer en toute sécurité vers d'autres zones. Shanghai Electric a ainsi protégé une myriade d'espèces animales originaires de Dubaï, dont des lézards, des chameaux, des antilopes épées et des renards.

Reconnaissant la contribution de Shanghai Electric à la protection de l'environnement lors de la construction du projet CSP de Dubaï, Emirates Environmental Group, la plus grande ONG dédiée à la conservation de l'environnement aux EAU, a invité Shanghai Electric à l'événement « For Our Emirates We Plant » en 2020 et 2021, et planté huit arbres Sidra dans l'Émirat de Ras Al Khaimah au nom de Shanghai Electric.

« Le projet de Dubaï couvre un vaste territoire qui abrite de nombreuses plantes et animaux sauvages, compliquant les mesures de gestion environnementale nécessaires pour maintenir l'intégrité de la biodiversité locale. L'équipe a pris en compte tous les facteurs qui pourraient constituer une menace pour la faune, protégeant le système écologique local tout en aidant le gouvernement de Dubaï à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 », a déclaré Zhao Hui, le gestionnaire du projet de Dubaï.

Afin de s'acquitter de ses responsabilités en matière d'environnement, Shanghai Electric a également examiné les mesures visant à conserver les ressources et à réduire la pollution environnementale causée par les déchets produits au cours des travaux de construction. L'équipe de Shanghai Electric a collecté des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, des canettes et des cartouches d'impression pour un recyclage centralisé depuis le début de la construction, le volume enregistré d'éléments recyclés en 2021 ayant été multiplié par trois par rapport au volume de l'année précédente.

Leader mondial des énergies renouvelables, Shanghai Electric a remodelé le mix énergétique mondial en promouvant le développement vert, en débloquant la révolution éolienne et photovoltaïque pour relever les défis climatiques mondiaux. Shanghai Electric continuera de promouvoir l'innovation dans le domaine des technologies vertes, en tirant parti de ses produits propres de haute qualité pour faciliter la transition mondiale vers une économie plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716959/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716960/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716961/3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 décembre 2021 à 06:06 et diffusé par :