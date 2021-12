Samsung SDI lance la marque de batterie PRiMX





Le 29, Samsung SDI (KRX : 006400) a annoncé qu'elle lançait sa marque de batterie PRiMX (prononcée Praïmax). Samsung SDI va promouvoir la stratégie technologique du super-écart à travers le lancement de la marque qui traduit l'identité de l'entreprise.

PRiMX est l'acronyme de « Prime Battery for Maximum Experience » (Batterie de premier choix pour une expérience maximale). La marque a été développée sur la base des trois mots-clés « Qualité absolue », « Performance remarquable » et « Avantage prouvé. »

« Qualité absolue », le premier mot-clé, signifie la qualité de batterie la plus sûre et la plus fiable. Samsung SDI a renforcé son contrôle de la qualité sur l'intégralité du processus : du développement à la fabrication, jusqu'à l'expédition de la batterie. Elle mène une inspection de qualité rigoureuse telle que la sélection de matériaux et la conception, qui peuvent améliorer la qualité de la batterie lors de la phase de développement, l'avancement de l'algorithme de détection des défauts avec le test d'IA basé sur l'apprentissage approfondi lors des phases de fabrication et d'expédition, et l'examen d'environ 500 articles de qualité tout au long du processus de fabrication.

« Performance remarquable » se réfère à une technologie de batterie de haute capacité et de forte puissance avec la dernière technologie de matériaux de Samsung SDI, y compris une cathode à haute teneur en nickel et une anode en silicium, et sa capacité de fabrication sans équivalent. Il est crucial de déterminer les performances clés, telles que le kilométrage des véhicules électriques ou la puissance des outils électriques.

« Avantage prouvé » témoigne de la commodité que tire l'utilisateur grâce à la technologie développée indépendamment par l'entreprise. La technologie de charge ultra-rapide développée à l'aide d'une nouvelle technique est notamment considérée comme une technologie révolutionnaire pour minimiser la distance et le temps de transport du lithium-ion en réduisant la résistance à l'intérieur de l'élément de batterie.

Pour PRiMX, la marque a été enregistrée non seulement en Corée, mais aussi en Europe et elle le sera bientôt également aux États-Unis. Samsung SDI appliquera PRiMX à toutes les batteries qu'elle produit afin d'atteindre la qualité et la technologie supérieures correspondant aux trois mots-clés.

Avec le lancement de PRiMX, Samsung SDI a ouvert un microsite et publié une vidéo de présentation de la marque. La vidéo permet aux visiteurs de mieux comprendre la signification et les caractéristiques de PRiMX.

« PRiMX est une marque de batterie qui véhicule l'identité unique de Samsung SDI, » a déclaré Michael Son, vice-président exécutif de l'équipe de marketing stratégique de Samsung SDI. « Nous développerons la marque pour atteindre le summum de la technologie. »

Pour plus d'informations sur Samsung SDI et PRiMX, veuillez consulter les sites www.samsungsdi.com et https://sdi-on.com/primx/en/ (microsite).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 décembre 2021 à 02:05 et diffusé par :