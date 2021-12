Vectice, solution pour les équipes Data Science des grandes entreprises, élargit son comité exécutif pour renforcer sa croissance





Cyril Mathé et Remy Thellier dirigeront l'ingénierie et la stratégie de croissance chez Vectice. En ligne de mire : assurer l'impact positif de la Data Science dans les entreprises.

NANTES, France, le 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Vectice, le logiciel de management des initiatives Data Science dans les entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir promu Cyril Mathé au poste de Responsable de l'Ingénierie, et avoir nommé Remy Thellier au poste de Head of Growth.

Vectice crée une vue unifiée des initiatives d'Intelligence Artificielle (IA) au sein d'une entreprise. Avec Vectice, les équipes de Data Science peuvent indexer, redécouvrir et réutiliser les ressources utilisées lors de précédents projets, ainsi que de communiquer l'avancement de leurs initiatives avec le reste de l'entreprise, facilitant ainsi la collaboration interne.

"Suite à leur étroite collaboration avec des entreprises types Fortune 2000, Vectice accélère son développement auprès de grands comptes", a déclaré Michael Neril, fondateur et Partner chez Spider Capital, qui a mené le Seed de Vectice, l'année dernière. "L'arrivée de Cyril et Remy au sein de la direction va permettre à l'entreprise de franchir une nouvelle étape dans sa croissance."

Cyril Mathé a intégré Vectice en tant que Lead Backend en 2020. "Cyril a prouvé de grandes compétences depuis qu'il nous a rejoint", a expliqué Gregory Haardt, CTO et cofondateur de Vectice. "Il a dirigé avec succès le développement du coeur de notre technologie en assurant le respect des bonnes pratiques et standards de sécurité."

"Ma priorité est de mener et faire croître l'équipe technique afin que Vectice continue d'innover et que les initiatives d'IA impactent positivement les entreprises", a déclaré Cyril Mathé, maintenant Responsable de l'Ingénierie chez Vectice. Cyril Mathé peut compter sur sa forte expérience, notamment chez Wiztivi et Vecteur Plus, le leader européen pour les appels d'offres publics en Europe.

Avant de rejoindre Vectice, Remy Thellier était Vice-Président des ventes et du marketing pour les États Unis chez Syntony, qui fournit des technologies de pointe aux grandes entreprises des transports et de l'aérospatial. Précédemment, il accompagnait l'implantation d'entreprises françaises aux États Unis, en particulier leurs stratégies de marketing et de vente pour le Consulat de France à San Francisco.

« Remy Thellier est un couteau suisse de la croissance B2B. Il a conseillé de nombreuses startups Deep-Tech ciblant de grands comptes », a déclaré Cyril Brignone, PDG et cofondateur de Vectice. « Sa spécialité est d'établir les fondations commerciales et de résoudre la variété des challenges rencontrés par les startups lors de l'ouverture de nouveaux marchés. »

Pour en savoir plus sur Vectice et les opportunités de rejoindre leur équipe, visitez : https://www.vectice.com/

À propos de Vectice

La mission de Vectice est de révolutionner la façon dont les équipes Data Science indexent leurs ressources, gèrent leurs connaissances et collaborent avec le reste de l'entreprise. Nous développons une solution de gestion et de documentation des modèles, codes et sets de données utilisés en IA permettant une vue unifiée des initiatives au sein d'une société. Les grandes entreprises utilisent Vectice pour centraliser la visibilité des projets, partager les expertises internes et contrôler les risques qui limitent le retour sur investissement des initiatives d'IA.

