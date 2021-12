Guide Sensmart dévoilera les premières caméras thermiques autofocus au monde pour smartphones au CES 2022 avec la série MobIR2





WUHAN, Chine, 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Guide Sensmart, le leader chinois des produits et solutions d'imagerie thermique infrarouge, trace une nouvelle voie avec la sortie de la nouvelle série de caméras thermiques MobIR 2 autofocus de qualité grand public, conçues pour les smartphones. Les produits seront présentés au prochain Consumer Electronics Show (CES), du 5 au 8 janvier 2022.

La série MobIR 2 comprend le premier module infrarouge WLP autofocus intégré au monde, qui permet aux caméras de faire rapidement une mise au point sur les objets pour produire des images thermiques claires.

Efficace et polyvalente, la série MobIR 2 est parfaite pour une utilisation quotidienne, avec les fonctions supplémentaires de vision nocturne et de mesure de la température. La mesure de la température sans contact fournit une lecture précise dans la plupart des scénarios, et la vision nocturne a une portée efficace allant jusqu'à 100 mètres. Les utilisateurs peuvent également utiliser les caméras pour les inspections internes, la vision nocturne extérieure et d'autres activités.

La série MobIR 2 se compose du MobIR 2T et du MobIR 2S. Le MobIR 2T est équipé d'une lentille de 3,2 mm et est capable d'applications à double scène de la mesure de température humaine et de la mesure de température industrielle. Sa précision de ±2°C est comparable à celle des outils de test de classe industrielle. Quant au MobIR 2S, il est livré avec un objectif de 7 mm, et est capable de vision nocturne avec une plage de 100 m et avec mesure de température industrielle.

Économique et d'une grande efficacité, la série MobIR 2 de Guide Sensmart est en mesure de répondre aux besoins des consommateurs dans une variété de cas d'utilisation, et est bien positionnée pour devenir un outil indispensable pour une utilisation quotidienne à l'avenir.

Les consommateurs qui le souhaitent peuvent voir la série MobIR 2 en action au stand n°15995 au CES 2022 à Las Vegas, tandis que le MobIR 2T et le MobIR 2S sont disponibles à l'achat en ligne via Alibaba.

À propos de Guide Sensmart

Guide Sensmart est une filiale de Guide Infrared (SZ.002414), le plus grand fabricant mondial de systèmes d'imagerie thermique infrarouge. Forte de plus de 20 années d'expérience au sein de l'industrie de la technologie infrarouge et en matière de production de masse, Guide Sensmart conçoit et propose des produits d'imagerie thermique infrarouge abordables et de haute qualité à grande échelle partout dans le monde dans l'optique de mettre l'imagerie thermique au service du public. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.guideir.com/.

Contacts pour les médias

liyy07271@guideir.com

+86 13207192755

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716137/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716138/image_2.jpg

